Hantavirus: no hay ratas en el Hondius y es "muy improbable" que pudieran llegar a la costa y contagiar a los canarios
- Sanidad asegura que no se han detectado roedores en el barco y que no podrían nadar hasta la costa
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido en todo momento una postura contraria a que el MV Hondius llegase a Tenerife para la evacuación de los pasajeros, seis de ellos contagiados de hantavirus. Su último argumento lo esgrimió horas antes del desembarco, asegurando que temía que pudiera bajar algún roedor y poner en peligro la seguridad de los canarios. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad asegura que no hay ratas en el barco y cinco expertos consultados por VerificaRTVE sostienen que es muy improbable que pudieran llegar a la costa y contagiar el hantavirus. Te lo explicamos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la noche del sábado, volvió a dejar claro su rechazo a que el crucero MV Hondius llegase a la costa de Tenerife para que los pasajeros, entre los que hay seis casos confirmados de hantavirus, desembarcasen en el puerto de Granadilla de Abona. Estas fueron sus palabras textuales en el programa laSexta Xplica: "Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos reparos a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y ponga en peligro la seguridad de los canarios".
No hay roedores en el barco, según la OMS y el Ministerio de Sanidad
La directora de prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aseguró ya el 5 de mayo en rueda de prensa que no se habían encontrado ratas a bordo, como te contamos en RTVE Noticias. Y este mismo domingo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha compartido el informe del Ministerio de Sanidad que remitió la ministra Mónica García al presidente canario. Según ha publicado Padilla en su cuenta de X, dicho documento revela que "conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula".
Este informe detalla que "el crucero MV Hondius dispone de la Declaración marítima de Sanidad que garantiza las adecuadas condiciones sanitarias del barco que incluyen la no existencia de algún tipo de roedor".
"Se ha comprobado que en ese barco no hay roedores", asegura el catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, a VerificaRTVE. Este experto sostiene que el ratón colilargo, el principal transmisor de la variante de hantavirus responsable del brote en el crucero, es un ratón muy específico y duda mucho que pudiera aventurarse "desde la costa de Argentina a nadar hasta un barco como este". Añade que se han hecho "todos los chequeos habidos y por haber, desratización y desinfección" y que "han puesto trampas" en la embarcación. Insiste en esta idea Juan José Badiola, catedrático del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza: "Es un barco de alto standing, hay unas mínimas garantías. No cabe pensar que ahí hubiera roedores infectados". Además, indica que "el ratón de cola larga está en las zonas boscosas húmedas de Argentina y de ahí no sale".
¿Un ratón podría recorrer a nado la distancia entre el crucero y la costa de Tenerife?
Según ha podido saber TVE y han informado varios medios de comunicación (1 y 2), Fernando Clavijo mandó el sábado un mensaje a Mónica García con un informe elaborado a partir de asistentes de Inteligencia Artificial con el siguiente texto: "Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos".
José Luis Viejo, catedrático en Zoología, afirma que está documentado que "las ratas y los ratones pueden aguantar en el agua, pero tienen una capacidad muy limitada". Según este experto, "es muy improbable" que ratones pequeños pudieran llegar "desde la distancia donde está fondeado el barco a la costa". "Todos los animales pueden nadar más o menos, pero 800 metros no van a nadar", coincide Juan José Badiola. En la misma línea se manifiesta el médico epidemiólogo Amós García Rojas: "Me parece poco probable que desde un barco fondeado puedan llegar nadando hasta nuestra tierra; no me cuadra esa posibilidad", concluye este experto. El epidemiólogo Daniel López subraya que "el ratón colilargo patagónico no tiene capacidad para nadar distancias como para tirarse de un barco y llegar a la costa".
Por su parte, José Antonio López Guerrero, señala que "las ratas y los ratones, incluyendo los colilargos, son capaces de nadar y de nadar muy bien, incluso por dentro de tuberías, y bucear largas distancias, pueden estar nadando días". Sin embargo, este catedrático en microbiología recuerda que "en estos barcos hay mecanismos para evitar que los roedores desciendan por las cuerdas".
El contacto con los roedores no fue dentro del barco, según los expertos
Los contagiados contrajeron la enfermedad entre el 6 y el 28 de abril y se desconoce el origen. La directora de prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, señaló el 5 de mayo que la "hipótesis (de la OMS) es que se infectaron fuera del barco". Esto, "teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas", argumentó. "Se están llevando a cabo tareas de descontaminación a bordo y de desinfección en los propios camarotes. Por eso hemos preguntado si hay ratas a bordo. Nos han dicho que no", dijo.
El 7 de mayo, la OMS informó de que "antes de embarcarse en el barco, los dos primeros casos habían viajado a través de Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a sitios donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus Andes". En el informe del Ministerio de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias indica que, "según la información de las inspecciones de los expertos que han subido al barco, las condiciones higiénicas y medioambientales son adecuadas y no han detectado roedores por lo que no se considera esperable la transmisión por exposición a roedores a bordo del crucero".
Amós García Rojas explica a VerificaRTVE que "la posible etiología del brote hay que vincularla al hecho de que algunos pasajeros del crucero resultaran afectados en zonas endémicas de este virus en Argentina y luego se hubiera podido producir algún contagio persona a persona muy escaso". Según este epidemiólogo, el hantavirus "es una enfermedad que difícilmente tiene un contagio fácil dentro del buque".
Coincide en esta reflexión Juan José Badiola: "Entraron en el barco contagiados, de eso estamos todos convencidos (...) Los que trajeron el virus son los dos que murieron primero porque son los que tenían más carga vírica y se cree que lo cogieron en Ushuaia". Insiste en que "lo lógico es que estas personas se contagiaran fuera y que entraran al barco y empezaran a contagiar a los demás, esa es la versión con la que todos estamos de acuerdo", concluye.