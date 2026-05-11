Hantavirus: no hay ratas en el Hondius y es "muy improbable" que pudieran llegar a la costa y contagiar a los canarios

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido en todo momento una postura contraria a que el MV Hondius llegase a Tenerife para la evacuación de los pasajeros, seis de ellos contagiados de hantavirus. Su último argumento lo esgrimió horas antes del desembarco, asegurando que temía que pudiera bajar algún roedor y poner en peligro la seguridad de los canarios. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad asegura que no hay ratas en el barco y cinco expertos consultados por VerificaRTVE sostienen que es muy improbable que pudieran llegar a la costa y contagiar el hantavirus. Te lo explicamos.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la noche del sábado, volvió a dejar claro su rechazo a que el crucero MV Hondius llegase a la costa de Tenerife para que los pasajeros, entre los que hay seis casos confirmados de hantavirus, desembarcasen en el puerto de Granadilla de Abona. Estas fueron sus palabras textuales en el programa laSexta Xplica: "Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos reparos a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y ponga en peligro la seguridad de los canarios".

No hay roedores en el barco, según la OMS y el Ministerio de Sanidad La directora de prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aseguró ya el 5 de mayo en rueda de prensa que no se habían encontrado ratas a bordo, como te contamos en RTVE Noticias. Y este mismo domingo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha compartido el informe del Ministerio de Sanidad que remitió la ministra Mónica García al presidente canario. Según ha publicado Padilla en su cuenta de X, dicho documento revela que "conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula". ““ Este informe detalla que "el crucero MV Hondius dispone de la Declaración marítima de Sanidad que garantiza las adecuadas condiciones sanitarias del barco que incluyen la no existencia de algún tipo de roedor". Sanidad asegura que "no se han detectado roedores" en el barco y que no podrían nadar hasta la costa "Se ha comprobado que en ese barco no hay roedores", asegura el catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, a VerificaRTVE. Este experto sostiene que el ratón colilargo, el principal transmisor de la variante de hantavirus responsable del brote en el crucero, es un ratón muy específico y duda mucho que pudiera aventurarse "desde la costa de Argentina a nadar hasta un barco como este". Añade que se han hecho "todos los chequeos habidos y por haber, desratización y desinfección" y que "han puesto trampas" en la embarcación. Insiste en esta idea Juan José Badiola, catedrático del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza: "Es un barco de alto standing, hay unas mínimas garantías. No cabe pensar que ahí hubiera roedores infectados". Además, indica que "el ratón de cola larga está en las zonas boscosas húmedas de Argentina y de ahí no sale".

¿Un ratón podría recorrer a nado la distancia entre el crucero y la costa de Tenerife? Según ha podido saber TVE y han informado varios medios de comunicación (1 y 2), Fernando Clavijo mandó el sábado un mensaje a Mónica García con un informe elaborado a partir de asistentes de Inteligencia Artificial con el siguiente texto: "Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos". José Luis Viejo, catedrático en Zoología, afirma que está documentado que "las ratas y los ratones pueden aguantar en el agua, pero tienen una capacidad muy limitada". Según este experto, "es muy improbable" que ratones pequeños pudieran llegar "desde la distancia donde está fondeado el barco a la costa". "Todos los animales pueden nadar más o menos, pero 800 metros no van a nadar", coincide Juan José Badiola. En la misma línea se manifiesta el médico epidemiólogo Amós García Rojas: "Me parece poco probable que desde un barco fondeado puedan llegar nadando hasta nuestra tierra; no me cuadra esa posibilidad", concluye este experto. El epidemiólogo Daniel López subraya que "el ratón colilargo patagónico no tiene capacidad para nadar distancias como para tirarse de un barco y llegar a la costa". Por su parte, José Antonio López Guerrero, señala que "las ratas y los ratones, incluyendo los colilargos, son capaces de nadar y de nadar muy bien, incluso por dentro de tuberías, y bucear largas distancias, pueden estar nadando días". Sin embargo, este catedrático en microbiología recuerda que "en estos barcos hay mecanismos para evitar que los roedores desciendan por las cuerdas". El desembarco del crucero del hantavirus MV Hondius en Tenerife, en imágenes