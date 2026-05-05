La OMS asegura que el crucero con el brote de hantavirus se dirigirá a Canarias tras la evacuación de los dos contagiados

El crucero donde se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, y que actualmente se encuentra junto a la costa de Cabo Verde, se dirigirá a las Islas Canarias. Es el "plan" con el que trabaja la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vez hayan sido evacuadas a Países Bajos las dos personas que presentan síntomas de esta enfermedad, según ha explicado este martes en rueda de prensa la jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis de la organización, Maria Van Kerchove.

La organización ha asegurado que ya están trabajando con las autoridades españolas, "que ya han dicho que van a recibir el barco", y esperan que se encarguen de llevar a cabo "una investigación epidemiológica y una desinfección del barco".

Van Kerchove también ha apuntado que el contagio en el buque puede haberse dado de persona a persona, pese a que esta es una vía de transmisión "poco común" y que solo se ha observado de forma limitada en alguna variante del virus. Para que se dé este contagio entre personas tiene que haber habido un contacto "muy cercano".

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