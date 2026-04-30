El mapa de las pensiones, municipio a municipio: ¿cuánto cobran tus vecinos por su jubilación?

Cerca de 9,5 millones de personas cobran una pensión contributiva en España, la mayoría pensiones de jubilación, aunque la cuantía de esas pensiones varía notablemente de unos lugares a otros, en un reflejo de la actividad económica predominante de cada municipio. La –pensión media de jubilación rebasa en algunas localidades -pueblos de tradición minera, sobre todo– los 2.500 euros, mientras que en otras, donde prima la economía agraria, no alcanza los 800 euros. Entre ambos extremos se dibuja toda la geografía de las pensiones de jubilación en España, que DatosRTVE permite recorrer con un mapa interactivo que recoge la información recopilada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Mapa Coropletas Pensiones España < Jubilación Incapacidad Viudedad Orfandad Favor familiar Total > Península Canarias Pensión media (€) 0 € 0 2000 € Península Canarias ×

Además de las prestaciones por jubilación, la herramienta permite consultar las pensiones medias que se perciben en los más de 8.000 municipios de España por el resto de prestaciones contributivas: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar (una prestación para parientes que convivan con un trabajador fallecido y no tengan derecho a otra pensión, como nietos o hermanos), así como la pensión total del conjunto del sistema en esa localidad, una media de todos los tipos. Para cada una de las categorías, se puede comprobar cómo ha variado la pensión media en el último año y comparar su cuantía en cada municipio con la media nacional.

Las de jubilación, en cualquier caso, constituyen la columna vertebral del sistema de pensiones contributivas, aquellas que se perciben en función de lo que se aportó previamente a la caja común con las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los datos de abril de este año, en España se perciben casi 10,5 millones de pensiones contributivas -y otras 465.000 pensiones no contributivas y asistenciales, también a cargo de la Seguridad Social, sobre las que no hay datos por municipios y, por lo tanto, no aparecen en el mapa-, de las que 6,7 millones, cerca de dos tercios, son prestaciones por jubilación. El número de prestaciones es siempre mayor que el de pensionistas, dado que una persona puede cobrar dos tipos de pensión, por ejemplo, jubilación y viudedad.

Más de tres millones de jubilados ganan por debajo del salario mínimo Además de ser las más numerosas, las pensiones de jubilación son también las más cuantiosas: la pensión media de jubilación fue, en el conjunto de España, de 1.569,7 euros, casi un 15% más alta que la pensión total media del sistema, que se quedó en 1.368,4 euros. El resto de tipos, en cambio, se encuentran bastante por debajo: la prestación media por incapacidad permanente supera los 1.200 euros, pero las demás se quedan lejos incluso del umbral de los mil euros. Como es obvio, lo que percibe individualmente cada pensionista puede estar muy alejado de esos promedios y, de hecho, más de tercio de los jubilados, algo más de 2,4 millones de personas, cobran menos de mil euros. Y hasta 3,1 millones de jubilados, por encima del 44%, ganan menos que el salario mínimo interprofesional (SMI), que para 2026 se ha fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Si se tienen en cuenta el conjunto de todas las pensiones contributivas y no solo las de jubilación, más de la mitad de los pensionistas, el 54%, están por debajo del SMI, es decir, cerca de seis millones de perceptores. En el otro extremo, hay casi 800.000 jubilados que cobran más de 3.000 euros al mes, lo que representa el 11,3% del total. No es lo habitual, puesto que las prestaciones de jubilación más frecuentes se sitúan en los tramos bajos e intermedios: más de la mitad de los jubilados cobran entre 500 y 1.500 euros.

A mayores salarios, mayores pensiones de jubilación Esa disparidad entre las prestaciones individuales se aprecia también al observar en el mapa las pensiones medias por municipios, con diferencias de más de 1.800 euros entre las localidades donde la pensión de jubilación es más elevada, como Degaña (Asturias), Estercuel (Teruel) o Villablino (León), y las que tienen una pensión promedio más reducida, como Cosa (Teruel), Olula de Castro (Almería) y Eljas (Cáceres). Esas diferencias responden al presente y, sobre todo, al pasado económico de cada municipio: los que registran prestaciones medias más elevadas suelen ser localidades de zonas mineras, donde los trabajadores percibían salarios altos por la penosidad del trabajo, mientras que más bajas están en municipios de economía ganadera o agraria, peor remunerada. Es un efecto que perdura en el tiempo, aunque la actividad que propició esas prestaciones haya decaído. Y así se aprecia en los pueblos mineros al comparar la pensión de jubilación media con la renta bruta media por persona del municipio en 2023, el último dato disponible: en casi todos, las prestaciones por jubilación superan ampliamente los ingresos medios actuales. Con todo, entre las pensiones medias más altas también están las de municipios que todavía hoy muestran niveles de renta elevados, lo que acaba por reflejarse en las prestaciones por jubilación. Un ejemplo paradigmático es Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde la pensión media tras el retiro supera los 2.000 euros, muy por encima del promedio nacional, aunque significativamente por debajo de la renta bruta media por persona, que en 2023 era de 3.144 euros, la más alta de todo el país. Es un efecto que también se observa en Boadilla del Monte, también en Madrid, o en las localidades barcelonesas de Matadepera y Sant Just Desvern.