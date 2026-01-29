El Gobierno y los sindicatos acuerdan subir el SMI un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes, y que no tribute en el IRPF

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, y sin tributación en el IRPF. Concretamente, se trata de un alza de 37 euros al mes, unos 518 euros al año. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que también ha indicado que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero y que beneficiará, sobre todo, a los jóvenes y a quienes trabajen en los sectores con salarios más bajos, por ejemplo, la agricultura.

Como ya ocurrió en la anterior subida del SMI de enero de 2025, el acuerdo para elevar el SMI ha sido bipartito y no ha contado con el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme, a quienes el Gobierno ha intentado acercar al pacto con incentivos fiscales para las empresas afectadas que, posteriormente, han sido criticados por la propia CEOE. "Me apena que la patronal se haya quedado fuera de este acuerdo, creo que hay pocas dudas sobre el acierto de una política de buenos salarios en nuestro país (...), y creo que en el país que más empleo genera en Europa tiene derecho a que sus trabajadores y trabajadoras cobren lo mismo que nuestros colegas europeos", ha expresado Pérez Rey. Con todo, ha agradecido el papel de los sindicatos y ha remarcado que "ha habido una voluntad genuina de volver a meter a la patronal y ni aun así ha sido posible".

Por otra parte, Pérez Rey ha indicado que el Ministerio de Trabajo reformará el decreto actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos o compensados por el incremento del SMI y, de hecho, ha confirmado que esto no necesitará la aprobación parlamentaria. "No es posible que esta subida se pierda por el camino y no llegue a los bolsillos", ha defendido.

Ha defendido que, hasta ahora, las subidas recientes del SMI han sido un "éxito" y que lo van a llevar a cabo a través de un real decreto que, como ha señalado, contará con el respaldo del conjunto del Gobierno, aunque no ha querido anticiparse al pronunciamiento del Consejo de Estado. "Respeto la opinión de la patronal, pero nosotros entendemos que hay base suficiente para avanzar con un real decreto en las reglas de absorción y compensación. Tenemos fundamentos jurídicos sólidos para avanzar en este sentido", ha expresado.

Los sindicatos critican a la patronal y los movimientos recientes del Gobierno El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CC.OO., Javier Pacheco, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo y considera que haberlo cerrado este jueves es un gesto de "responsabilidad" con los dos millones de personas que perciben el SMI. "Nos queda llevar este acuerdo a nuestros órganos de decisión y rubricarlo en una firma en la fecha que corresponde", ha comentado. Por otro lado, ha criticado la postura de la patronal y la situación de "despropósito" de los últimos días, con una "falta de respeto" a los agentes sociales y al Gobierno. "Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan", ha indicado Pacheco, que considera un "insulto a la inteligencia" poner trabas a subir un 3,1% a los salarios más bajos de España. Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, también ha remarcado que el "sainete" de filtraciones (en alusión a la propuesta de Hacienda de este miércoles a la patronal con incentivos para intentar acercarla al acuerdo) y ha señalado que este tipo de actuaciones deterioran el diálogo social. Aunque el incremento pactado este jueves es inferior al planteamiento inicial del alza del 7,5% los sindicatos, Luján ha reconocido que es un paso para equiparar el SMI con Europa y conseguir que llegue al 60% del salario medio. Con todo, Luján ha indicado que no dudan que este incremento del SMI pueda llevarse a cabo con un real decreto, ya que "la habilitación legal está más que clara", y ha señalado que van a derogar las reglas de compensación y absorción del SMI. "Las personas que cobran mucho más que el SMI continuarán cobrando los pluses que tengan y, en cambio, las que se quedan cerca del SMI verán que sus percepciones se han quedado congeladas. Eso no es aceptable, el Gobierno tiene que evitarlo", ha comentado.