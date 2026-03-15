Oscar 2026, en directo: las estrellas desfilan por la alfombra roja
- Una batalla tras otra y Los pecadores parten como favoritas en una noche con muchas incógnitas
Hollywood se viste de gala para la 98ª edición de los Premios Oscar. Este domingo el Dolby Theatre de Los Ángeles acoge la gala más importante del cine, con muchas incógnitas sobre la mesa. La sátira política Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (13 nominaciones) y la alegoría vampírica Los pecadores, de Ryan Coogler, con el récord de 16 nominaciones, parten como favoritas.
En el resto de nominadas a mejor película se encuentra la tercera en discordia, Hamnet, de Chloé Zhao, drama íntimo sobre el duelo de Shakespeare y su mujer Anne Hathaway, junto a Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Frankenstein, de Guillermo del Toro; F1: La película, de Joseph Kosinski; Marty Supreme, de Joshua Safdie y Sueños de trenes, de Clint Bentley. Hay además una fuerte presencia internacional con Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi; El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho; y Valor sentimental, del noruego Joachim Trier. Filtrando esas diez por las solo cinco nominaciones a mejor dirección quedan Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Los pecadores y Valor sentimental.
En directo, gala de los Oscar 2026
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Conan O'Brien repite como presentador
La alfombra roja ya está desplegada en el Dolby Theatre de Hollywood y las primeras estrellas ya desfilan por ella, aunque no será hasta las 00:00 hora española cuando comience la ceremonia. Este año repite como presentador Conan O'Brien, estrella de la televisión estadounidense, y que debutó en 2025 tras sustitur a Jimmy Kimmel.
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Jessie Buckley, única favorita clara en las categorías de interpretación
Hay muchas incógnitas también en las categorías de interpretación. Michael B. Jordan, por sus gangsters gemelos de Los pecadores, y Timothée Chalamet, por su irritante campeón de tenis de mesa, llegan empatados a los pronósticos. Más lío aún en actor secundario, con terna de favoritos: Delroy Lindo (Los pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental).
Lo mismo puede decirse de actriz secundaria con Wummi Mosaku (Los pecadores), Amy Madigan (Weapons) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra) en la carrera. Solo Jessie Buckley, en actriz principal, por su doliente Anne Hathaway de Hamnet, aparece como clara vencedora tras arrasar en toda la temporada de premios.
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¿Perdido con los premios este año?
Aquí nuestro compañero Esteban Ramón te cuenta las claves: "Tras meses en los que el Oscar para Una batalla tras otra, y para su director Paul Thomas Anderson, se daban por seguros, el viento viró el día del anuncio de las nominaciones. Los pecadores batió el récord histórico, 16 nominaciones, empezaron a ganar premios y la 98 edición de los Oscar llega este domingo 15 de marzo con la incógnita de su triunfadora abierta"
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¡Buenas noches! Bienvenidos a la narración minuto a minuto de los Premios Oscar 2026. Aquí te iremos contando los principales ganadores de la 98ª edición de los premios, además de la alfombra roja, en una gala en la que Una batalla tras otra y Los vengadores parten como favoritos.