Oscar 2026, en directo: las estrellas desfilan por la alfombra roja

Hollywood se viste de gala para la 98ª edición de los Premios Oscar. Este domingo el Dolby Theatre de Los Ángeles acoge la gala más importante del cine, con muchas incógnitas sobre la mesa. La sátira política Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (13 nominaciones) y la alegoría vampírica Los pecadores, de Ryan Coogler, con el récord de 16 nominaciones, parten como favoritas.

En el resto de nominadas a mejor película se encuentra la tercera en discordia, Hamnet, de Chloé Zhao, drama íntimo sobre el duelo de Shakespeare y su mujer Anne Hathaway, junto a Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Frankenstein, de Guillermo del Toro; F1: La película, de Joseph Kosinski; Marty Supreme, de Joshua Safdie y Sueños de trenes, de Clint Bentley. Hay además una fuerte presencia internacional con Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi; El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho; y Valor sentimental, del noruego Joachim Trier. Filtrando esas diez por las solo cinco nominaciones a mejor dirección quedan Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Los pecadores y Valor sentimental.