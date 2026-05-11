Uno de los españoles aislados en el Gómez Ulla da positivo por hantavirus en la primera PCR

Uno de los 14 ciudadanos españoles desembarcados el domingo del MV Hondius y trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo provisional por hantavirus en la primera prueba PCR que se realizó a su llegada, según el Ministerio de Sanidad, que ha aclarado que esta persona "no presenta síntomas" y "su estado general es bueno".

Las autoridades sanitarias esperan conocer en las próximas horas los resultados definitivos de estos análisis, de los que depende el protocolo a seguir dentro del hospital, ya que en caso de que se confirme el positivo el aislamiento aumentará. Las otras 13 personas analizadas han dado negativos, también "de manera provisional".

Las autoridades sanitarias esperan conocer en las próximas horas los resultados definitivos de estos análisis, de los que depende el protocolo a seguir dentro del hospital, ya que en caso de que se confirme el positivo el aislamiento aumentará. Las otras 13 personas analizadas han dado negativos, también "de manera provisional".

Como los españoles, el resto de pasajeros y tripulantes desembarcados desde el domingo en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona han sido sometidos a pruebas por parte de sus respectivos países, lo que se ha saldado ya con la confirmación del contagio en un ciudadano estadounidense que permanece asintómatico y de una mujer francesa ingresada en cuidados intensivos.

Por otro lado, las autoridades sanitarias de los distintos países siguen la pista a otro grupo de personas consideradas como contactos, sin que necesariamente hayan tenido que viajar a bordo del MV Hondius. En España permanecen ingresadas dos mujeres en Barcelona y Alicante por volar en un avión en el que llegó a acceder una mujer neerlandesa fallecida por hantavirus en Johannesburgo. Ambas han dado negativo en las pruebas PCR realizadas hasta el momento.