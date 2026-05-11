Las últimas horas del MV Hondius en Tenerife antes de partir a Países Bajos, bajo un cuidado dispositivo de seguridad

En la tercera jornada de trabajo en Tenerife, nos levantamos como en la película de Cocoon. En un lugar lleno de de turistas en busca de la eterna juventud en las Islas Afortunadas. Ajenos a lo que sucede en el pequeño puerto del sur de Tenerife, disfrutan de su desayuno mientras planifican la enésima jornada de vacaciones.

Sin embargo, hoy es un día clave en la isla. En unas horas se marcha el crucero Hondius con 26 personas a bordo que van rumbo Países Bajos....Todo después de que se haya llevado a cabo un dispositivo inédito para evacuar a más de 140 pasajeros tras la crisis del hantavirus.

El Aland Valletta suministra combustible al Hondius, fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife) Noemí San Juan

La mañana ha sido un ir y venir. No solo por los pasajeros que aún están por salir, sino por la preparación de la salida del Hondius, que necesitaba el combustible necesario para llegar hasta Países Bajos, el lugar del que es originario. De ello se ha encargado el Alland Valletta. Ha estado más cerca del Hondius que nadie.

Durante unas tres horas ha ejecutado la maniobra de repostaje, que ha explicado a RTVE el capitán marítimo José Antonio Conde. El protocolo es estricto para evitar cualquier tipo de incidencia, como un choque o un vertido al mar.

El suministro de combustible o "bunker" se hace de buque a buque. En primer lugar, el barco que lleva las reservas, la "gabarra", y el receptor, se abarloan, poniéndose en paralelo. "Con defensas para que no choquen los cascos". Y luego se conectan ambos con unas mangueras específicas. Después se hace la carga de barco a barco.

Este lunes, el Hondius ha recibido unos 100 metros cuadrados de combustible, que ha ido de tanque a tanque de ambos barcos. Es muy importante la presión, porque si la velocidad del suministro y con ella el caudal de combustible es demasiado alto, puede haber "un reventón".

Para reducir riesgos, se ha cerrado el tráfico en la bahía del pequeño puerto de Granadilla. Por eso se ha interrumpido el traslado de pasajeros durante unas horas. "Hay que reducir las operaciones simultáneas".

La operación, en la que han intervenido entre 17 y 20 personas, ha sido un éxito. Se ha realizado a primera hora de la mañana porque "al alba, cuando sale el sol, los vientos son más suaves" y las condiciones son propicias. La situación actual es de vientos sur- sureste, y eso que en Granadilla, según cuentan a RTVE Noticias efectivos de la Guardia Civil de tráfico, suele hacer bastante viento.

Las tareas de desinfección Una vez termine el desembarco de pasajeros, se llevarán a cabo las tareas de desinfección del puerto y todo aquel elemento que haya entrado en contacto con los pasajeros. Para empezar, las gabarras que han hecho los traslados y el pantalán por donde subían a tierra. Imagen del Honvius en el puerto de Granadilla, Tenerife Noemí San Juan También se recogerán los EPI utilizados por psicólogos, médicos, miembros de la UME y otros cuerpos de seguridad. Durante estos días han sido almacenados en contenedores proporcionados por Sanidad Exterior. Una empresa especializada en la recogida y tratamiento de este tipo de residuos se encargará de su limpieza. Todo para garantizar que no queda ningún residuo que pueda estar contaminado.

Las fuerzas de seguridad del Estado, servicio público en vena El pequeño puerto industrial del sur de Tenerife, que durante unos días ha sido foco de las miradas de medio mundo, quedará vacío este martes. O recuperará su actividad habitual, que, tal como bromean agentes de Tráfico, es "ninguna o casi ninguna". "Es un puerto fantasma", por eso lo han elegido, cuentan a RTVE Noticias. Algunos de ellos han sido encargados de escoltar a los autobuses de la UME que trasladan a los pasajeros al aeropuerto. Están satisfechos con las indicaciones de seguridad que les han dado, todo está controlado. Llevan EPI en sus coches "por si sucediera algo, y tienes que asistirles". En ese caso, si tuvieran que entrar en contacto, se los tendrían que poner. Pero han tenido una "buena formación". Vehículos de la Guardia Civil y autoridades, aparcados junto al puerto de Granadilla Noemí San Juan