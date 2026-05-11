Sanidad anuncia que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido este lunes la solvencia y rapidez del operativo de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona. En una entrevista concedida a RNE, Padilla ha confirmado que, tras un análisis pormenorizado con organismos internacionales, la cuarentena total se extenderá durante seis semanas. "La cuarentena va a ser 42 días. Es lo que hemos estado trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y será de 42 días", ha aseverado el secretario de Estado.

13.01 min Padilla (Sanidad): "El Gobierno de Canarias tenía la oportunidad de figurar"

El punto de partida para este periodo de seguridad no es el desembarco, sino el 6 de mayo. Según Padilla, esta fecha se determinó tras reuniones con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España (CCAES), al considerar que ese día las medidas impuestas en el buque "cortaban las cadenas de transmisión".

En este sentido, ha explicado que la primera semana va a ser "más estricta", durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. No obstante, esta fecha está sujeta a revisión.

Padilla ha explicado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a "minarles la moral" sino que se trate de una cosa que se pueda llevar a cabo. En este sentido ha explicado que irán viendo poco a poco, semana a semana "sin cerrar ninguna puerta", pero tampoco dando por hecho que se va a flexibilizar la situación para que puedan hacer la cuarentena en el domicilio. "Vamos a ser prudentes a ese respecto", ha recalcado.

La situación de los españoles, en este momento, según ha explicado Javier Padilla es de normalidad y todo transcurre razonablemente. "Nos manifiestan que estaban bien", ha señalado, más allá de la inquietud de alguno porque se llevarán su equipaje para desinfectarlo. No obstante, aún no se conocen los resultados de la primera PCR. Si es negativa, se practicara una segunda. En caso de que alguno de los pacientes presentara síntomas, pasaría de ser un contacto a ser "un caso sospechoso"

El reciente positivo de una pasajera francesa, que presentó fiebre durante su vuelo de repatriación, obliga a evaluar el nivel de contacto de los españoles con este nuevo caso. "Si supone que hay que hacer alguna modificación, esto está sujeto a ir evaluándolo de manera periódica", ha puntualizado Padilla.

Una semana por orden judicial La estancia de los 14 ciudadanos españoles en la Península comienza con un régimen de aislamiento estricto en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Esta medida cuenta con el aval judicial de la magistrada Raquel Robles González, quien ha ratificado la cuarentena obligatoria solicitada por el Ministerio de Sanidad. Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los 14 españoles del MV Hondius por el brote de hantavirus RTVE.es / AGENCIAS La sentencia prioriza la salud pública sobre el derecho individual a la libertad, estableciendo un periodo inicial de siete días naturales en habitaciones individuales. Padilla ha explicado que durante esta primera semana se realizarán dos pruebas PCR: una a la llegada y otra al séptimo día. Una vez superado este plazo, se reevaluará si el resto de la cuarentena puede realizarse de forma domiciliaria, aunque el secretario de Estado ha pedido "ser prudentes" y no dar por hecho la flexibilización de las medidas.