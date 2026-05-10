Aplausos y expectación ante la llegada de los españoles al Gómez Ulla para cumplir la cuarentena

Los 14 españoles evacuados del MV Hondius han llegado este domingo por la tarde al Hospital Gómez Ulla, de Madrid, a las 16:26 horas. Han sido trasladados desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en dos autobuses y con un gran despliegue policial. En el hospital militar harán cuarentena en una planta específica, cada uno en una habitación individual.

El momento de la llegada, frente al hospital militar, se ha vivido entre una gran expectación. En la acera de enfrente multitud de cámaras y medios de comunicación esperaban a los dos autobuses, que han llegado minutos antes de las 16:30. Todas las miradas estaban en el fondo de la carretera. Una vez en la puerta, los autobuses han pasado en pocos segundos. Unos segundos en los que ha reinado el silencio, roto con los aplausos de algunas personas que les esperaban en la calle y que también grababan con sus móviles.

Los evacuados han entrado en los dos autobuses por el portal principal pero, una vez dentro, han accedido por una puerta diferente distinta al del resto del personal, siguiendo el protocolo y el circuito cerrado establecido para llegar a la planta de aislamiento. Es una planta que tiene 28 habitaciones y en la que van a utilizar 14: cada evacuado hará cuarentena en una habitación individual y separado de los demás. Todos ellos estarán acompañados por un equipo médico especializado y contarán con apoyo psicólogo telefónico.