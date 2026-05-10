Aplausos y expectación ante la llegada de los españoles al Gómez Ulla para cumplir la cuarentena
- Los 14 españoles harán cuarentena durante al menos siete días avalados por la justicia
- Todos formaron parte del crucero donde comenzó el brote de hantavirus
- Sigue en directo la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius
Los 14 españoles evacuados del MV Hondius han llegado este domingo por la tarde al Hospital Gómez Ulla, de Madrid, a las 16:26 horas. Han sido trasladados desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en dos autobuses y con un gran despliegue policial. En el hospital militar harán cuarentena en una planta específica, cada uno en una habitación individual.
El momento de la llegada, frente al hospital militar, se ha vivido entre una gran expectación. En la acera de enfrente multitud de cámaras y medios de comunicación esperaban a los dos autobuses, que han llegado minutos antes de las 16:30. Todas las miradas estaban en el fondo de la carretera. Una vez en la puerta, los autobuses han pasado en pocos segundos. Unos segundos en los que ha reinado el silencio, roto con los aplausos de algunas personas que les esperaban en la calle y que también grababan con sus móviles.
Los evacuados han entrado en los dos autobuses por el portal principal pero, una vez dentro, han accedido por una puerta diferente distinta al del resto del personal, siguiendo el protocolo y el circuito cerrado establecido para llegar a la planta de aislamiento. Es una planta que tiene 28 habitaciones y en la que van a utilizar 14: cada evacuado hará cuarentena en una habitación individual y separado de los demás. Todos ellos estarán acompañados por un equipo médico especializado y contarán con apoyo psicólogo telefónico.
Mínimo siete días de cuarentena
La cuarentena empieza este domingo, pero su final todavía es indeterminado. Va a depender del día que se establezca como día 0, es decir, del último en el que hayan tenido contacto con algún contagiado. Por lo que, una vez en el hospital, se les va a realizar a todos una prueba PCR, de sangre y suero. Si alguno da positivo, se trasladará a otra planta, la 22, que es de aislamiento de alto nivel. Y si dan negativo, se le volverá a practicar la prueba en unos días.
Los españoles no han mostrado oposición a hacer la cuarentena y la justicia la ha avalado de al menos siete días. Los españoles llevan en el barco desde el 28 de abril con medidas de aislamiento, un aislamiento que puede ir prorrogándose según la evolución de casos.
Los que han llegado esta tarde al Hospital Gómez Ulla son 13 pasajeros y un tripulante españoles que viajaban a bordo del crucero donde se ha detectado el brote de hantavirus. Tras 40 días de travesía han llegado con el resto de pasajeros, este domingo por la mañana a la costa de Tenerife.
Del barco fondeado han sido trasladados en embarcaciones al Puerto de Granadilla, después al Aeropuerto de Tenerife Sur, directamente a la escalera del avión del Ejército que les ha llevado hasta Madrid. Desde la base Aérea de Torrejón de Ardoz han sido llevados en dos autobuses al Gómez Ulla en un convoy constituido por la Policía Municipal de Madrid, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la UIP de la Policía Nacional. El dispositivo ha estado operado por el Ministerio de Sanidad, Defensa y la OMS.