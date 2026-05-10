Uno de los cinco franceses evacuados del crucero presenta síntomas de hantavirus en el avión de repatriación

Uno de los cinco franceses evacuados del crucero MV Hondius, fondeado este domingo en un puerto de Tenerife tras el brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas, ha presentado síntomas en el avión de repatriación, según ha informado el primer ministro galo, Sébastien Lecornu. Hasta el momento, un total de 77 personas han sido ya desalojadas del buque y trasladadas a Madrid -los 14 españoles-, Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Turquía.

"Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación", ha escrito Lecornu en su cuenta de X.

Los cinco han sido colocados "inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso", ha remarcado, para revelar que todos ellos están siendo atendidos médicamente y serán sometidos a pruebas y a un balance sanitario. "A partir de esta noche, emitiré un decreto que permita poner en marcha las medidas de aislamiento adaptadas a los casos de contacto y protectoras de la población general", ha agregado, para adelantar que en la noche de este domingo la ministra de Salud "se dirigirá al país".

01.15 min ¿Cómo funciona el mecanismo europeo aplicado para evacuar a los pasajeros del buque del hantavirus?

Faltan tres vuelos por salir Entre pasajeros y tripulación, en el barco a su llegada a Tenerife había 152 personas. Según el más reciente parte emitido por el Ministerio de Sanidad, poco después de las 18.30, se han evacuado hasta ahora 14 a Madrid, cinco a Francia, cuatro a Canadá, 26 a Países Bajos, 22 a Reino Unido, dos a Irlanda y tres a Turquía. Y faltan todavía tres aviones por partir: uno a Estados Unidos con 17 personas hacia las 20:00 horas esta misma tarde, y, ya el lunes, uno a Australia con seis y un segundo vuelo a Países Bajos en el que viajarán 23 pasajeros que luego se dirigirán a terceros países. En el barco permanecerán 30 tripulantes que lo llevarán hasta el puerto neerlandés de Róterdam. ““

Los primeros, los españoles El dispositivo especial para llevar adelante la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del crucero, al poco de fondear en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, tras la travesía por el Atlántico sur en la que se inició la alerta sanitaria, se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana. Los españoles -13 pasajeros y un tripulante- han sido los primeros en desembarcar. Lo han hecho en dos lanchas repartidos siete en cada una que les ha llevado al puerto. Posteriormente, en un autobús de la UME, han sido trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur. Ya a pie del avión han sido sometidos a una desinfección y se les ha puesto un traje de protección sanitaria. Poco después de las tres de la tarde, han aterrizado en Torrejón de Ardoz (Madrid) para ingresar en el hospital Gómez Ulla, donde guardan cuarentena. El tiempo que permanecerán aislados debe de ser aún delimitado por las autoridades sanitarias tras la evaluación pertinente. Los 14 españoles del barco de hantavirus cumplen ya cuarentena en el Gómez Ulla: así serán sus próximas semanas ROCÍO GIL GRANDE