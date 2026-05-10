Uno de los cinco franceses evacuados del crucero presenta síntomas de hantavirus en el avión de repatriación
- El primer ministro francés dice que los cinco han sido colocados en aislamiento "estricto" hasta nuevo aviso
- Ya han sido evacuados españoles, franceses, canadienses, neerlandeses, británicos, Irlandeses y turcos
Uno de los cinco franceses evacuados del crucero MV Hondius, fondeado este domingo en un puerto de Tenerife tras el brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas, ha presentado síntomas en el avión de repatriación, según ha informado el primer ministro galo, Sébastien Lecornu. Hasta el momento, un total de 77 personas han sido ya desalojadas del buque y trasladadas a Madrid -los 14 españoles-, Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Turquía.
"Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación", ha escrito Lecornu en su cuenta de X.
Los cinco han sido colocados "inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso", ha remarcado, para revelar que todos ellos están siendo atendidos médicamente y serán sometidos a pruebas y a un balance sanitario. "A partir de esta noche, emitiré un decreto que permita poner en marcha las medidas de aislamiento adaptadas a los casos de contacto y protectoras de la población general", ha agregado, para adelantar que en la noche de este domingo la ministra de Salud "se dirigirá al país".
Faltan tres vuelos por salir
Entre pasajeros y tripulación, en el barco a su llegada a Tenerife había 152 personas. Según el más reciente parte emitido por el Ministerio de Sanidad, poco después de las 18.30, se han evacuado hasta ahora 14 a Madrid, cinco a Francia, cuatro a Canadá, 26 a Países Bajos, 22 a Reino Unido, dos a Irlanda y tres a Turquía. Y faltan todavía tres aviones por partir: uno a Estados Unidos con 17 personas hacia las 20:00 horas esta misma tarde, y, ya el lunes, uno a Australia con seis y un segundo vuelo a Países Bajos en el que viajarán 23 pasajeros que luego se dirigirán a terceros países.
En el barco permanecerán 30 tripulantes que lo llevarán hasta el puerto neerlandés de Róterdam.
Los primeros, los españoles
El dispositivo especial para llevar adelante la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del crucero, al poco de fondear en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, tras la travesía por el Atlántico sur en la que se inició la alerta sanitaria, se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana.
Los españoles -13 pasajeros y un tripulante- han sido los primeros en desembarcar. Lo han hecho en dos lanchas repartidos siete en cada una que les ha llevado al puerto. Posteriormente, en un autobús de la UME, han sido trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur. Ya a pie del avión han sido sometidos a una desinfección y se les ha puesto un traje de protección sanitaria. Poco después de las tres de la tarde, han aterrizado en Torrejón de Ardoz (Madrid) para ingresar en el hospital Gómez Ulla, donde guardan cuarentena. El tiempo que permanecerán aislados debe de ser aún delimitado por las autoridades sanitarias tras la evaluación pertinente.
Los franceses y canadienses, terceros y cuartos, respectivamente
Aunque en un principio se indicó que, tras los españoles, serían evacuados los pasajeros de Países Bajos, finalmente han sido los franceses los que han abandonado el barco en segundo lugar. Un cambio de orden de bajada de los pasajeros debido a la disponibilidad de los aviones.
Los cinco franceses -uno de los cuales ha presentado síntomas del virus- ya han aterrizado en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París. Han sido instalados cada uno en una ambulancia diferente para ser trasladados al hospital Bichat, en el distrito 18 de París, donde permanecerán en cuarentena durante 72 horas, para una evaluación médica completa, según han informado los medios franceses y la autoridades sanitarias.
Una vez superado ese tiempo en el centro hospitalario, serán las agencias sanitarias regionales las que realizarán un seguimiento de las personas que han estado expuestas al hantavirus pero asintomáticas en sus zonas de residencia. En total, los cinco deberán estar en aislamiento durante 45 días y con un dispositivo de vigilancia adaptado, según las autoridades galas.
La Agencia Regional de Salud de Île-de-France (región de París) ha organizado la recepción de los pasajeros, considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como contactos de "alto riesgo".
Ya se había informado de que, en el caso de aparición de síntomas de hantavirus -enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva, que solo se contagia entre humanos con la variante de la Andes-, las personas monitorizadas pasarán a la categoría de caso sospechoso y serán integradas en un circuito especializado que prevé evaluación médica especializada.
Además del caso del pasajero con síntomas conocido este domingo, ocho ciudadanos franceses no vinculados al crucero fueron identificados como contactos de un caso confirmado en el vuelo del 25 de abril de 2026 entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo, en el que fue trasladada la ciudadana neerlandesa que finalmente falleció, esposa del hombre que murió días antes en el barco.
Tras la aparición de síntomas leves en una de estas personas, se aplicaron medidas de aislamiento y se realizaron pruebas, cuyos resultados fueron negativos hasta el 8 de mayo.