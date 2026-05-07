Francia no ha confirmado un caso de hantavirus hasta la fecha

En redes sociales difunden que Francia ha confirmado un primer caso de hantavirus fuera del crucero MV Hondius, donde ha surgido el brote de esta enfermedad. Es falso. A fecha y hora de publicación de este artículo, las autoridades sanitarias francesas no han anunciado ningún caso de hantavirus en su país. Están investigando a un hombre que estuvo en contacto con uno de los infectados durante un vuelo.

"Un francés, primer caso de Hantavirus por contacto fuera del barco", leemos en un mensaje de X publicado el 6 de mayo. Otra publicación asegura que "Francia confirma el primer contagio de hantavirus por contacto en un vuelo" y que el contagiado "viajó en el mismo avión que el paciente positivo de Zúrich".