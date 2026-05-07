Francia no ha confirmado un caso de hantavirus hasta la fecha
- Se está investigando a un hombre que tuvo contacto con un infectado
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En redes sociales difunden que Francia ha confirmado un primer caso de hantavirus fuera del crucero MV Hondius, donde ha surgido el brote de esta enfermedad. Es falso. A fecha y hora de publicación de este artículo, las autoridades sanitarias francesas no han anunciado ningún caso de hantavirus en su país. Están investigando a un hombre que estuvo en contacto con uno de los infectados durante un vuelo.
"Un francés, primer caso de Hantavirus por contacto fuera del barco", leemos en un mensaje de X publicado el 6 de mayo. Otra publicación asegura que "Francia confirma el primer contagio de hantavirus por contacto en un vuelo" y que el contagiado "viajó en el mismo avión que el paciente positivo de Zúrich".
Francia no ha confirmado ningún contagio hasta la fecha
Francia no ha confirmado que ningún ciudadano francés se haya contagiado, a fecha de publicación de este artículo. El Ministerio de Salud ha informado de que "se ha identificado a 8 ciudadanos franceses no procedentes del crucero que han entrado en contacto con un caso confirmado durante un vuelo internacional el 25 de abril de 2026 entre Santa Elena y Johannesburgo". Explica que "tras la aparición de síntomas leves en uno de estos pacientes, se están realizando pruebas diagnósticas y se han aplicado medidas de aislamiento".
Sin embargo, este Ministerio no ha confirmado que esta persona se haya contagiado. No hay ningún anuncio en la página oficial del Ministerio de Salud, en sus redes sociales (1 y 2) ni en los perfiles de la ministra Stéphanie Rist.
Hasta ahora, cinco casos confirmados de los ocho sospechosos y tres fallecidos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha detectado ocho casos sospechosos de hantavirus en el crucero MV Hondius, cinco de ellos confirmados con pruebas de laboratorio. Es la última información que ha proporcionado este 7 de mayo a hora de publicación de este artículo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.
El MV Hondius partió el 1 de abril de la ciudad argentina de Ushuaia. El primer caso fue un ciudadano neerlandés que falleció dentro del barco el 11 de abril. Su esposa murió el día 26 de abril en Johannesburgo (Sudáfrica), después de desembarcar en Santa Elena con síntomas de la enfermedad. Otro hombre también fue evacuado desde la isla de Ascensión hacia Johannesburgo, donde continúa hospitalizado en cuidados intensivos. "La tercera muerte fue la de una mujer en el barco que desarrolló síntomas el 28 de abril y falleció el 2 de mayo", según ha explicado Ghebreyesus.
Se detectaron otros tres casos sospechosos en el MV Hondius. El barco permaneció fondeado ante las costas de Cabo Verde, hasta que estas tres personas fueron evacuadas hacia los Países Bajos. El octavo caso es un hombre que se presentó en un hospital de Zúrich (Suiza) y que fue identificado como pasajero del MV Hondius: había desembarcado en Santa Elena. La naviera ha contactado con las 30 personas que bajaron del barco en esta isla de soberanía británica.
Según el director general de la OMS, "ninguno de los pasajeros o tripulantes restantes en el barco presenta actualmente síntomas", aunque la OMS considera "posible" que se notifiquen más casos de hantavirus entre los pasajeros del MV Hondius o sus contactos cercanos. Una azafata está ingresada con síntomas en los Países Bajos tras haber volado junto a la mujer holandesa que falleció en Johannesburgo.