No es un infectado de hantavirus evacuado del crucero, es una imagen creada con IA

En redes sociales difunden una fotografía de un hombre evacuado de un barco y la presentan como si se tratara de uno de los infectados por hantavirus abandonando el crucero MV-Hondius. Es falso, la imagen está creada con inteligencia artificial.

"Veintitrés pasajeros del crucero infectado con hantavirus han regresado a casa, incluidos a EE. UU., y uno ya está enfermo", leemos en inglés el mensaje compartido más de 2.000 veces en la red social X desde el 7 de mayo. La publicación difunde una foto de un hombre escoltado por otros dos acompañantes protegidos con mascarillas.

Esta imagen está generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que la foto está creada con esta tecnología con un 99,9% de probabilidad. La herramienta TruthScan lo precisa con un 97% de confianza en su predicción. InVid-WeVerifiy llega a la misma conclusión con un 85% de fiabilidad. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis de las herramientas.

Resultados del análisis de las herramientas sobre la imagen VerificaRTVE