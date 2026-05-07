No es un infectado de hantavirus evacuado del crucero, es una imagen creada con IA
- Pfizer no ha desarrollado una nueva vacuna contra el hantavirus, es un bulo
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En redes sociales difunden una fotografía de un hombre evacuado de un barco y la presentan como si se tratara de uno de los infectados por hantavirus abandonando el crucero MV-Hondius. Es falso, la imagen está creada con inteligencia artificial.
"Veintitrés pasajeros del crucero infectado con hantavirus han regresado a casa, incluidos a EE. UU., y uno ya está enfermo", leemos en inglés el mensaje compartido más de 2.000 veces en la red social X desde el 7 de mayo. La publicación difunde una foto de un hombre escoltado por otros dos acompañantes protegidos con mascarillas.
Esta imagen está generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que la foto está creada con esta tecnología con un 99,9% de probabilidad. La herramienta TruthScan lo precisa con un 97% de confianza en su predicción. InVid-WeVerifiy llega a la misma conclusión con un 85% de fiabilidad. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis de las herramientas.
La imagen tiene incongruencias propias de la IA
Encontramos varias incongruencias presentes en los contenidos generados con IA. Por ejemplo, el hombre de camisa azul con la bandera de Estados Unidos tiene un bolígrafo que no sale del bolsillo, aparece directamente desde la tela de la prenda. Al fondo a la derecha hay dos personas con chalecos amarillos que se solapan y a una de ellas le falta un brazo. También resulta contradictorio con la situación actual que el resto de los pasajeros del barco, que tienen orden de estar cuarentena en sus camarotes, estén viendo desde la cubierta sin distancia de seguridad cómo evacúan a la persona contagiada.
El brote de hantavirus que ha dejado hasta la fecha tres fallecidos se ha originado en el crucero MV Hondius que recorría el Atlántico, entre Argentina y Cabo Verde. El Gobierno español, en cumplimiento del derecho internacional, ha aceptado la petición de la OMS de que el barco atraque en Tenerife el próximo sábado. Los tres pasajeros evacuados del barco por contagio del virus se encuentran ya en Países Bajos y Alemania.