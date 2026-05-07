Estrasburgo, penúltima parada de un Rayo que sueña con la gesta a un paso de la final de la Conference League

El Rayo Vallecano afronta este jueves la vuelta de semifinales de la Conference League ante el Estrasburgo en terreno del equipo francés con una ventaja de 1-0 de la ida. El modesto conjunto madrileño está a 90 minutos de escribir con letras de oro su propia historia, clasificándose para su primera final.

La mejor noticia para el técnico rayista, Iñigo Pérez, es que tiene a toda su plantilla disponible, ni lesionados ni sancionados. Tan sólo el mediocentro Pathé Ciss está apercibido de sanción.

Más complicado lo tiene el técnico local, Gary O'Neill, que tiene que afrontar importantes bajas. Pero al menos los franceses se aferran a su fortaleza en casa, el Stade de La Meinau, donde permanecen invictos en la competición con tres empates y tres victorias.

Además, ya saben lo que es remontar una eliminatoria más complicada, puesto que en cuartos de final le dieron la vuelta al 2-0 del Mainz con un contundente 4-0. A pesar de las bajas, mantiene en forma a sus principales goleadores: Godo, autor de cuatro tantos, y Enciso, de tres.

Ese mismo número de goles llevan los principales referentes en ataque del Rayo: Alemao, autor del que les dio la victoria en la ida, Álvaro García e Isi Palazón, los capitanes. Necesitará todo su potencial Iñigo Pérez, pero más que nada en defensa para hacer frente a las acometidas locales.

Álvaro es la gran incorporación, recién recuperado e integrado en los entrenamientos del grupo, aunque su participación podría no ser de inicio al estar tan reciente su convalecencia.