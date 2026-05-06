Guerra de Irán, última hora en directo: Rubio da por terminada la ofensiva en Irán y anuncia una nueva fase en Ormuz
- Trump dice que Irán "sabe lo que no tiene que hacer" para evitar que se rompa la tregua
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 69 días. La tregua entre EE.UU. e Irán se mantiene después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Estados Unidos ha desafiado a Irán con una operación contra el bloqueo en Ormuz, mientras Emiratos Árabes Unidos ha denunciado ataques contra petroleros. Aún así, Trump asegura que la tregua se mantiene.
Estas son las últimas novedades:
- Trump dice que Irán "sabe lo que no tiene que hacer" para evitar que se rompa la tregua
- La Guardia Revolucionaria iraní advierte a los barcos de que usen los corredores establecidos por Irán en el estrecho de Ormuz y que si se desvían dispararán contra ellos
- Emiratos Árabes informa de nuevos ataques iraníes con misiles y drones
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Rubio defiende que un acuerdo de paz entre Líbano e Israel es "inmintemente posible"
Más detalles sobre la comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio ha defendido que un acuerdo de "paz" entre Líbano e Israel, que no ha cesado sus ataques contra el país vecino pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, es "inminentemente posible y debería alcanzarse". "El problema entre Isrel y Líbano no es Israel o Líbano, es Hizbulá. Opera desde el interior del territorio libanés. Aterrorizan y atacan a los israelíes, pero también están causando un daño tremendo al pueblo libanés", ha declarado sobre la milicia fundada en 1982 como reacción a la invasión israelí de Líbano ese mismo año.
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Netanyahu condena los ataques iraníes en una llamada a Emiratos Árabes
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido llamadas de líderes regionales, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que han condenado lo que han descrito como ataques iraníes contra civiles e instalaciones civiles en los EAU, según informa la agencia estatal de noticias WAM. Los líderes han reafirmado "la solidaridad de sus países con los EAU y el apoyo a las medidas que estos adoptan para salvaguardar su seguridad", ha añadido la WAM.
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Marco Rubio da por terminada la ofensiva en Irán y anuncia una nueva fase en Ormuz
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "terminó", y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz. "La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", ha declarado Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Estados Unidos trabaja ahora, ha añadido, en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.