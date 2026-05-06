Guerra de Irán, última hora en directo: Rubio da por terminada la ofensiva en Irán y anuncia una nueva fase en Ormuz

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 69 días. La tregua entre EE.UU. e Irán se mantiene después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Estados Unidos ha desafiado a Irán con una operación contra el bloqueo en Ormuz, mientras Emiratos Árabes Unidos ha denunciado ataques contra petroleros. Aún así, Trump asegura que la tregua se mantiene.

Estas son las últimas novedades:

Trump dice que Irán "sabe lo que no tiene que hacer" para evitar que se rompa la tregua

La Guardia Revolucionaria iraní advierte a los barcos de que usen los corredores establecidos por Irán en el estrecho de Ormuz y que si se desvían dispararán contra ellos

Emiratos Árabes informa de nuevos ataques iraníes con misiles y drones