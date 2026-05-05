El Ibex 35 sube y el petróleo se relaja ante un débil alto el fuego entre Estados Unidos y e Irán

Jornada de calma en el mercado con los índices europeos en positivo y el petróleo experimentando una corrección que quita tensión a los inversores.

El IBEX 35 consolida, a media sesión, los 17.500 puntos con subidas superiores al 1%. Solaria lidera las caídas en una jornada en la que lidera avances ACS.

Destaca también el tono positivo de Unicaja que, tras presentar resultados está entre los valores más alcistas de la sesión con repuntes cercanos al 2%.

En el otro lado de la tabla, esos resultados empresariales han dejado fríos a los accionistas de Sabadell, con unos títulos que luchan por cotizar en positivo.

El resto de índices europeos también se recuperan en esta jornada de martes de las caídas de los últimos días provocadas por la incertidumbre geopolítica y la presión del petróleo.

A media sesión, solo Londres cotiza el rojo. El FTSE 100 británico registra una caída del 1,01 %. En verde, lidera ganancias la bolsa de Milán con subidas superiores al 2%, le siguen Frankfurt, Madrid y París.