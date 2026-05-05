El Ibex 35 sube y el petróleo se relaja ante un débil alto el fuego entre Estados Unidos y e Irán
- Los índices europeos recuperan el tono positivo
- El petróleo pausa las subidas y cede más del 1%
Jornada de calma en el mercado con los índices europeos en positivo y el petróleo experimentando una corrección que quita tensión a los inversores.
El IBEX 35 consolida, a media sesión, los 17.500 puntos con subidas superiores al 1%. Solaria lidera las caídas en una jornada en la que lidera avances ACS.
Destaca también el tono positivo de Unicaja que, tras presentar resultados está entre los valores más alcistas de la sesión con repuntes cercanos al 2%.
En el otro lado de la tabla, esos resultados empresariales han dejado fríos a los accionistas de Sabadell, con unos títulos que luchan por cotizar en positivo.
El resto de índices europeos también se recuperan en esta jornada de martes de las caídas de los últimos días provocadas por la incertidumbre geopolítica y la presión del petróleo.
A media sesión, solo Londres cotiza el rojo. El FTSE 100 británico registra una caída del 1,01 %. En verde, lidera ganancias la bolsa de Milán con subidas superiores al 2%, le siguen Frankfurt, Madrid y París.
El petróleo da un respiro a la espera de novedades geopolíticas
El petróleo, que viene de experimentar grandes subidas y que este lunes vivió en una auténtica montaña rusa, hoy se relaja. El barril Brent, de referencia en Europa se deja más de un 1% y se mantiene en el entorno de los 113 dólares el barril.
Por su parte, el West Texas corrige con más intensidad. El barril de referencia en Estados Unidos pierde cerca de un 2% hasta los 104 dólares.
Y es que las novedades geopolíticas arrojan un escenario de compás de espera en medio de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y acusaciones mutuas de falsear los acontecimientos.
De momento la situación sigue igual y esto al mercado le sirve para mantener la calma: Estados Unidos vigila el cruce de barcos en Ormuz y avisa de que, si Irán ataca, enfrentará al "devastador poder estadounidense".