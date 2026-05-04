El barril de petróleo, en torno a los 114 dólares por la escalada bélica en Ormuz, que tiñe de rojo las bolsas

La tensión en el estrecho de Ormuz vuelve a tornarse en pérdidas en los mercados, a la par que encarece el petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha subido un 5% y se sitúa en el entorno de los 114 dólares, mientras el de Texas cotiza alrededor de los 105 dólares. La incertidumbre se ha vuelto a adueñar de los mercados que han registrado pérdidas cercanas al 2% en Europa. A la cabeza se ha puesto el Ibex español, que ha caído un 2.39% en la que ha sido su peor sesión en dos meses, arrastrando a los bancos. El BBVA se ha dejado un -4,86%, y le siguen Banco Santander y Unicaja.

El principal índice de referencia para el precio del gas natural, el Dutch TTF, ha superado los 48 euros, lo que supone un incremento del 5% respecto a la jornada anterior.

Tensión en Ormuz Este lunes, Estados Unidos ha iniciado la operación denominada Proyecto Libertad, destinada a liberar embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní. Irán ha rechazado esta iniciativa y ha advertido que cualquier buque debe coordinarse con sus autoridades para "garantizar su seguridad". Trump desafía a Irán con una operación contra el bloqueo en Ormuz mientras EAU denuncia ataques contra petroleros Además, ha asegurado que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz. También ha desmentido al Ejército iraní, que ha asegurado que ha alcanzado uno de sus barcos con dos misiles. Además, el gobierno surcoreano investiga un posible ataque contra un buque de bandera panameña y operado por una naviera de su país en Ormuz sin que haya víctimas. Trump ha instado a Corea del Sur a sumarse a su misión tras este ataque.