Mueren al menos dos personas en un atropello múltiple en la ciudad alemana de Leipzig
- El suceso se ha registrado en una zona peatonal de la ciudad y el autor ya sido detenido, según ha confirmado el alcalde
- "No conocemos exactamente la motivación, no sabemos quién es el perpetrador", ha señalado el primer edil
RTVE.es/Agencias
Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung.
"Lamentablemente hay dos muertos", afirmó, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido.
"No conocemos exactamente la motivación, no sabemos quién es el perpetrador", afirmó, aunque según informaciones de la cadena NTV el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico.
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