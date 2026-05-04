Tubos Reunidos entra en concurso de acreedores ante la "insolvencia inminente" causada por la falta de liquidez

Tubos Reunidos ha presentado un concurso voluntario de acreedores que afecta a la sociedad y sus filiales tras alegar "insolvencia inminente" en un juzgado de Álava. Tras recibir su notificación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender la negociación de sus acciones en Bolsa.

El consejo de administración de la empresa vasca ha tomado esta decisión ante la falta de entrada en caja de los últimos meses y que se ha agravado con la "paralización indeseada" de la actividad en la planta de Amurrio, el municipio alavés en el que tiene su sede.

La solicitud de concurso, asegura la compañía, se ha adoptado tras recabar asesoramiento externo. El objetivo de esta decisión es proteger los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la sociedad y sus empresas dependientes.

Fracaso en el intento de un plan de viabilidad Tubos Reunidos ha asegurado que ha intentado aplicar un plan de viabilidad que permitiese la continuidad del grupo, pero sus esfuerzos no han fructificado. En un comunicado, se ha referido a la ausencia de "entrada relevante de caja" como el principal factor. Por su parte, la CNMV ha suspendido de manera inmediata la cotización de las acciones de Tubos Reunidos en Bolsa al "concurrir circunstancias que pueden perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores", ha asegurado en nota de prensa. La compañía vasca llegó a capitalizar más de 700 millones de euros hace casi 20 años. En la actualidad, había pasado a los 27 millones. La política arancelaria de Estados Unidos ha supuesto el último envite a su actividad. Concentración tensa de trabajadores de Tubos Reunidos durante la junta del BBVA en Bilbao RTVE.es / AGENCIAS

El Gobierno vasco muestra su "preocupación" "Queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores", ha declarado el consejero de Industria, Mikel Jauregui, "hemos asistido con gran preocupación a la evolución de Tubos Reunidos, con un nivel de deuda insostenible, una caída de pedidos por los aranceles de Trump y el encarecimiento de los precios de la energía por la guerra de Irán". Ha añadido que "con la apertura del procedimiento concursal se abre una nueva etapa para Tubos Reunidos" y que, ahora, toca "priorizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, mientras se aborda paralelamente la reestructuración de la deuda y el diseño de un proyecto sólido que permita construir una empresa viable en el medio y largo plazo". Por eso, ha insistido en la necesidad de buscar "nuevos inversores dispuestos a apostar por ello". 01.30 min Trabajadores de Tubos Reunidos siguen protestando en Bilbao mientras una auditoría confirma la grave situación financiera de la empresa Además, ha reiterado que "tenemos que trabajar de manera cooperativa para superar el proceso concursal y asegurar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos".