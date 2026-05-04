Debate de las elecciones andaluzas, en directo en RTVE: Arranca el debate con los cinco candidatos que aspiran a presidir la Junta de Andalucía

Los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), se enfrentan este lunes en TVE en el primer debate electoral a partir de las 21.45.

En total, el debate dura 90 minutos y está dividido en tres bloques. El primero es de economía y se hablará de empleo, vivienda e infraestructuras. El segundo es el de políticas sociales, donde se incluye sanidad, educación e inmigración. Y por último es el turno del bloque de financiación autonómica, pactos y regeneración.

Montero a Moreno: "Gobernar es solucionar los problemas de la gente" La candiadta del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado a Moreno Bonilla tras presumir de datos de empleo. "No me resigno a una Andalucía con la tasa de paro más alta de España. Gobernar es solucionar los problemas de la gente, aunque sea un lío", le ha dicho al criticar los datos de paro. "¿Sabe en cuánto estaba la tasa de paro cuando gobernaba? En el 37% en 2015 cuando era Consejera de Hacienda", ha respondido. "Osea que el empleo es gracias a usted y el paro culpa de Sánchez. No se esconda detrás de Pedro Sánchez. "¿Señor Moreno, una pregunta, en la comunidad con más paro, como es posible que haya dejado de utilizar 430 millones de euros de esa partida?", ha dicho Maíllo (Por Andalucía) que le ha acusado de "despreciar a los trabajadores". "No se lo permito", ha respondido Moreno: "Es impropio de usted".

Primer bloque marcado por la economía y primeros cruces por la vivienda El primer bloque del debate es de economía y se ha hablado de empleo, vivienda e infraestructura. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, cree que la situación en materia de vivienda es de "emergencia" y ha criticado el "modelo Bonilla". "Frente a su modelo proponemos intervenir el mercado de la vivienda", ha señalado. Por su parte, el candidato de Vox ya ha sacado la "priorida nacional" en el debate y ha criticado que comprar una vivienda es "imposible" y que las "ayudas siempre van primero a los de fuera". Pide al resto que expliquen por qué no lo apoyan. "Pretende engañarnos a los andaluces. La idea de su prioridad nacional no es más que un engaño para que no miremos a Moreno Bonilla, que le ha dado 4.700 millones de euros a la sanidad privada o el principal casero de Andalucía se llama la Caixa", ha señalado por su parte el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. "Los fondos extranjeros si le gustan, ¿no? Su prioridad nacional es un engaño. A parte de mentirosos son malas personas", ha insistido. El candidato de Vox, Manuel Gavira, le ha pedido "no hacer demagogia". Mientras tanto, la candidata del PSOE, cree que le economía "crece" gracias al Gobierno de España. "Para el PP la vivienda es un negocio y para el PSOE es un derecho", ha señalado. "Es tan derecho que el problema de la vivienda cuando llegó Sánchez era la número 13 y hoy es el número 1", ha respondido el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha criticado la gestión de Montero en el Gobierno. "Gracias a la estabilidad que hemos tenido en Andalucía, hemos crecido más que en España y el doble que la media europea", ha añadido. ““

Comienza el debate con el minuto de plata de los candidatos Ya ha comenzado el debate entre los cinco candidatos. A partir de ahora, 90 minutos para debatir entre ellos. Se ha iniciado con el minuto de plata entre los candidatos. El primero en tomar las palabra ha sido el candidato de Adelante Andalucía (García), que ha señalado que quiere gobernar la Junta "porque no quiero que en Andalucía nadie más pase una noche sin dormir porque no sabe como pagar la vivienda". Por su parte, el candidato de Por Adalucía (Maíllo) porque cree en una "política de vivienda que de tranquilidad". El presidente en funciones "porque tiene más ganas que nunca" y "queda mucho por hacer"; Vox porque "quiere políticas de sentido común y prioridad nacional". Por último, la candidata del PSOE ha señalado que quiere ser presidenta para poner fin a la "privatización y desigualdad de la derecha". 02.30 min Transcripción completa García José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía. Y quiero ser presidente porque no quiero que en Andalucía.. nadie más vuelva a pasar una noche sin dormir porque no sabe cómo pagar la vivienda, porque esa cita médica no llega o porque no sabe cómo pagar la FP privada porque en la pública no hay plazas. Quiero ser presidente... ...porque frente a los ruidos y a los bulos... ...estoy convencido de que nos merecemos una Andalucía mejor... ...y voy a pelear para conseguirlo". Continuamos, señor porque creo en Andalucía me presento a estas elecciones porque nuestras políticas ayudan a las familias trabajadoras, que sois la mayoría en nuestra tierra, y porque creo en lo público, en una sanidad que te cure a tiempo. Y en una educación en la que puedas estudiar aquello que quieras sin que te cueste dinero. En una política de vivienda que te dé tranquilidad y en unas condiciones laborales dignas como mereces. Tenemos un plan y lo vamos a hacer por ti, por Andalucía Señor Moreno. Buenas noches Andalucía. Quiero ser presidente porque tengo más ganas y más ilusión que nunca y porque amo mi tierra, amo Andalucía y porque durante estos tiempos hemos, junto con toda la sociedad... ...y junto a una mayoría de estabilidad... ...y también de convivencia, hemos conseguido una Andalucía.. más orgullosa... ...más próspera y con más futuro... ...y además nos queda mucho por hacer... ...por todo esto.. quiero seguir siendo vuestro presidente. Señor Gavir, adelante. En Vox nos presentamos a las elecciones... ...porque queremos un cambio de rumbo en nuestra tierra... ...queremos llevar políticas de sentido común Andalucía.. Queremos que los andaluces sean lo primero. Queremos prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda Queremos que los políticos se aprieten el cinturón y paguemos menos impuestos y tengamos mejores servicios públicos ...queremos más campo y menos fanatismo climático... ...y queremos acabar con las políticas de puertas abiertas... ...que colasen los servicios públicos.. y que generen inseguridad. Y con el apoyo de los andaluces el 17 de mayo lo vamos a conseguir Adelante señor Montero. Buenas noches, verán... ...toda mi vida profesional y personal... ...ha estado marcada por la defensa de Andalucía y de lo público. Hoy veo una Andalucía donde tu madre espera meses para que le hagan una prueba, donde tu hijo sigue en casa porque no puede pagarse un piso. Veo mucha angustia. Por eso he dado un paso adelante. Pretendo seguir trabajando para frenar la privatización y la desigualdad de la derecha. Andalucía no se resigna, yo tampoco Los candidatos responden por qué quieren ser presidentes de la Junta de Andalucía en el minuto de plata del debate de RTVE

Juanma Moreno ya está en el plató El presidente en funciones de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, ha llegado a las 21.10 al Centro de Producción de RTVE en Sevilla. El candidato 'popular' ha llegado en su furgoneta de campaña, serigrafiada para la ocasión. Con Moreno ya están todos los candidatos en la sede de RTVE a poco más de media hora de que comience el debate.

Llega la candidata del PSOE, María Jesús Montero Instantes antes de las 21.00 horas ha llegado al centro de La Cartuja la candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y lleva el mismo traje que tienen sus carteles electorales. Ya solo falta la llegada del presidente en funciones.

La camiseta del candidato de Adelante Andalucía El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lleva al debate una camiseta con los nombres de las 2.317 mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama haciendo un mapa de Andalucía. Es un diseño original de diseñador sevillano Bernar SF y hecha por los jerezanos Gloria Vendimia, han explicado desde su formación. "Con este gesto simbólico García pretende hacer un homenaje a las mujeres con cáncer de mama y para reivindicar que no se olvide lo que ha pasado en Andalucía con los cribados". añaden.

Llega el candidato de Vox El candidato de Vox, Manuel Gavira, ya está en el interior de RTVE Sevilla, tras hacerse las fotos protocolarias ya espera con su equipo a poco más de una hora para que comience el debate. Tras él, lelgará María Jesús Montero (PSOE), en breves instantes. ““

Manifestación en el exterior En el exterior de la sede de RTVE en Sevilla, donde se va a celebrar el debate, hay una concentración de los sindicatos CCOO, UGT, UITA, UTEDEF, CGT y CSIF, integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral Propio de Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para exigir al Gobierno andaluz que desbloquee la negociación colectiva en el SAE. ““