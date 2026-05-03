Marinaleda, la "utopía" que pide "valentía y coherencia" a la izquierda para lograr la unidad en Andalucía

Una furgoneta blanca cruza la Avenida de la Libertad de Marinaleda repartiendo un mensaje entre sus vecinos mediante un megáfono colocado en el techo: "Hoy, a las siete, asamblea general en el sindicato". De esta manera se anuncia que por la tarde se celebrará uno de los encuentros que tienen lugar periódicamente para tomar decisiones colectivas, algo común en este municipio de 2.700 habitantes de la Sierra sur de Sevilla que vive sobre todo de la agricultura y del modelo cooperativista.

Desde la restauración de la democracia ha gobernado en Marinaleda la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), con una ideología claramente de izquierdas y alternativa al capitalismo que ha estado liderada durante más de 40 años por Juan Manuel Sánchez Gordillo, figura muy reconocida y ya retirado de la política.

Eduardo es uno de los marinaleños que asistirá a la asamblea y tiene claro cuál será uno de los puntos del orden del día. "Hablaremos de la división de la izquierda el 17 de mayo, sí. Es un tema que aquí nos preocupa. Ya lo tratamos también hará unos ocho días en el sindicato", nos cuenta sentado en un banco, con el edificio del Ayuntamiento a sus espaldas. En la fachada se puede apreciar el escudo de Marinaleda, que incluye un lema: "Una utopía hacia la paz".

Eduardo, vecino de Marinaleda, delante de uno de los carteles informativos del municipio. RTVE / Àlex Cabrera

La preocupación de Eduardo hace referencia a las dos papeletas que se presentan el 17 de mayo a la izquierda del PSOE: Por Andalucía y Adelante Andalucía. La primera está liderada por Antonio Maíllo y une bajo el mismo paraguas a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, con un acuerdo que llegó a última hora por desavenencias entre ellos. Por su parte, José Ignacio García es el candidato de Adelante Andalucía, representando a un partido ideado por Teresa Rodríguez y que defiende un sentimiento andalucista en el marco de la izquierda alternativa. Por Andalucía cuenta actualmente con cinco diputados en el parlamento autonómico y Adelante Andalucía tiene dos escaños.

"A nivel de Andalucía no es bueno que haya división en la izquierda, ¡eso lo saben hasta los más animales!", dice con resignación Eduardo, que en pocos días cumplirá 73 años. "Desde Marinaleda podemos enseñar que la unidad es posible, y que, si realmente se quiere, se puede lograr. También hace falta valentía", asegura con contundencia.

Sergio Gómez, alcalde de Marinaleda: "El problema de la izquierda es la propia izquierda" Encontramos una posición similar en la voz del alcalde del municipio, Sergio Gómez, que nos recibe en el consistorio vestido con una camiseta negra que reza "No a la guerra". En su despacho hay una fotografía de Fidel Castro, una imagen del Che Guevara y una bandera republicana, entre otras muchas cosas. Gómez presume de que, en pleno 2026, Marinaleda puede ofrecer viviendas a 15 euros al mes y el servicio de guardería por 12 euros al mes, mostrando que su ejemplo "es viable". "Creo que es un tremendo error la división de la izquierda. Estamos viviendo una ola reaccionaria sin precedentes y lo que hay que hacer es fuerza para hacer políticas mucho más transformadoras. Quiero recordar que un 30% de la población andaluza está en riesgo de pobreza", advierte, con semblante preocupado. El alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez, en su despacho en el Ayuntamiento RTVE / Àlex Cabrera "Hay motivos más que suficientes para que la izquierda se una para subvertir el sistema actual", insiste, al mismo tiempo que incide en que él no entiende la unidad "como una simple suma de siglas, sino como un planteamiento ideológico". El alcalde de Marinaleda, que también ejerce de profesor de historia en el instituto del municipio, muestra otra de sus inquietudes sobre las elecciones del próximo 17 de mayo. "Veo con preocupación que suban los votos de la extrema derecha". Por todo ello, Sergio Gómez apunta a los problemas que, según él, tiene el espacio progresista en estos momentos y que puede generar "desilusión". "Cuando a mí me preguntan por el gran problema de la izquierda, muchas veces reniego responder que es culpa de la derecha y la extrema derecha. Es culpa de la propia izquierda, que cuando llega al poder hace políticas posibilistas y reformistas, en muchas ocasiones subordinada a las decisiones del PSOE. Eso al final hace que la gente no crea en sus representantes", asegura. Y receta "coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace" para volver a disponer de un espacio de izquierdas "fuerte".

La fragmentación de la izquierda, una constante en Andalucía La división dentro de la izquierda no es ninguna novedad en España ni tampoco en Andalucía. "La fragmentación de la izquierda, desde el año 1977, ha sido mucho mayor que la fragmentación de la derecha. A la izquierda del PSOE siempre han existido a nivel estatal y en el ámbito autonómico entre uno y dos partidos con representación parlamentaria; en cambio en la derecha, hasta casi anteayer, todo estaba monopolizado por el PP", explica en declaraciones a RTVE Noticias Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada. En ese sentido, Montabes explica que, en Andalucía, la izquierda a la izquierda del PSOE siempre ha estado representada por diferentes partidos y sensibilidades. "A la izquierda siempre ha habido dos o tres posiciones que, históricamente, han estado en competencia. Estas son Izquierda Unida, el Partido Comunista y en algunas zonas el Partido Andalucista, que antes era Partido Socialista de Andalucía", sostiene. Las bases de Podemos avalan ir bajo la candidatura de Por Andalucía en las elecciones del 17 de mayo Àlex Cabrera Estas divisiones, sin duda alguna, perjudican a "un bien escaso que son los votos del espacio de la izquierda, que no van más allá de entre un 10 y un 12% del total del electorado andaluz", según detalla el catedrático de la Universidad de Granada. Por ello, indica que el hecho de ir separadas estas dos formaciones políticas les puede "restar fuerza". Justamente, sobre la batalla por la representación el próximo 17 de mayo, Juan Montabes pone el foco en las circunscripciones en las que se reparten más escaños. "Sevilla, Cádiz y Málaga. Habrá que ver en qué medida el reparto puede beneficiar a uno o puede anular a los dos partidos", incide sobre los futuros resultados de Por Andalucía y de Adelante Andalucía.

El componente nacionalista andaluz, la gran diferencia entre las formaciones de izquierdas El catedrático de Ciencia Política hace memoria para recordar el origen de Adelante Andalucía y que representa ese "nacionalismo andaluz" que le diferencia de Por Andalucía. "Las bases del Partido Andalucista estaban ya en Sevilla y en Cádiz, y de hecho tuvo la alcaldía de Jerez desde 1979 hasta bien entrado el siglo XXI con Pedro Pacheco. La influencia y la presencia de ese andalucismo siempre ha estado en el eje Sevilla-Cádiz, y con mucha menor penetración en la Andalucía oriental, como Málaga, Jaén y Granada", expone. Por ello, "Adelante Andalucía es heredero de esa formación y tiene esos componentes nacionalistas, que fue cuando Teresa Rodríguez apareció con la idea de la reconstrucción de un andalucismo de izquierdas", rememora. Y hace hincapié en el momento en que Rodríguez rompió con Podemos en febrero de 2020 para volver a un "perfil andaluz" de izquierdas. En cambio, Por Andalucía tiene "un componente más ideológico y es la proyección de Izquierda Unida con unas posiciones más tradicionales a la izquierda del PSOE". Adelante Andalucía pide un "Gobierno que se ponga del lado de los trabajadores": "Es hora de que Bonilla se quede en paro" Félix Donate Mazcuñán Lluís Orriols, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, incide también en declaraciones a RTVE Noticias en las diferencias entre las dos formaciones que se presentan a la izquierda del PSOE el próximo 17 de mayo. "En Andalucía, más allá del eje izquierda-derecha, hay otro corte que es de sentimiento regionalista. Y es importante tenerlo en cuenta", apunta. "A nivel estatal, el electorado no entiende que quepan dos formaciones a la izquierda del Partido Socialista, pero a nivel autonómico hay excepciones como Andalucía, porque ahí sí que hay ese tinte nacionalista", resume.