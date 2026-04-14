Maíllo, el candidato de Por Andalucía que encabeza la primera confluencia de IU y Sumar con Podemos

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas, afronta el reto de representar a la primera confluencia de todas las formaciones a la izquierda del PSOE —salvo Adelante Andalucía— en las elecciones del 17 de mayo. La alianza de Izquierda Unida, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, y tras una negociación in extremis también Podemos y Alianza Verde, mide sus fuerzas como primera experiencia de unidad de cara a la movilización de todas las izquierdas para hacer frente al auge de la derecha de cara a las generales de 2027.

Cordobés —nacido hace 59 años en Lucena— el coordinador federal de Izquierda Unida tiene la responsabilidad de mejorar los cinco escaños que la coalición logró con Inmaculada Nieto como cabeza de lista en 2022 –entonces sin Podemos—. En aquella última cita electoral, el PP con Juanma Moreno en cabeza ganó por mayoría absoluta —58 escaños—, seguido a mucha distancia por el PSOE de Juan Espadas —con 30—, y Vox en la tercera posición con 14 diputados.

Maíllo lleva casi dos años al frente de IU como coordinador federal, tras la decisión del exministro Alberto Garzón de dejar la política. Cinco años antes, él mismo también había iniciado un paréntesis en su trayectoria política, como coordinador del partido en Andalucía y diputado en el Parlamento andaluz, por motivos de salud.

Un histórico de IU, militante vinculado al partido desde sus inicios Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, Maíllo es profesor de latín en centros públicos de enseñanza secundaria de esta comunidad autónoma desde que aprobó las oposiciones en 1990. Antes de dedicarse a la docencia, ya había dado sus primeros pasos en la política: se afilió a Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULC-CA) cuando el partido acababa de fundarse y poco tiempo después tuvo su primera responsabilidad política como concejal, primero en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz (1991-1995) y después en Aracena, en Huelva a lo largo de dos legislaturas, desde 2003 a 2011. Tan solo dos años después fue elegido coordinador general de IULV-CA y en los comicios autonómicos de 2012 en los que se presentó como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, fue elegido diputado por Sevilla y asumió la labor de portavoz de su grupo. En esta etapa formó parte del Gobierno de coalición con el PSOE hasta que en 2015 Susana Díaz decidió adelantar las elecciones tras dar por "roto" el pacto. El PSOE ganó los comicios aunque tuvo que pactar con Ciudadanos, y la formación de Maíllo obtuvo cinco escaños, los mismos con los que cuenta en la actualidad la coalición Por Andalucía. Susana Díaz comunica a Izquierda Unida que adelantará las elecciones andaluzas al 22 de marzo

Del Gobierno con el PSOE a la candidatura con Adelante Andalucía De nuevo, Maíllo se presentó como candidato en las elecciones de 2018, como número dos en la lista de la confluencia con Podemos bajo la marca Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, fue elegido de nuevo diputado autonómico y ejerció como portavoz del grupo parlamentario. Adelante Andalucía pierde tres escaños y se queda como cuarta fuerza en el Parlamento andaluz SILVIA QUÍLEZ IGLESIAS Su tarea como diputado en la cámara autonómica andaluza y líder de IULV-CA terminó en 2019, cuando decidió cerrar esta etapa y volver a su labor en la educación pública tras seis años al frente de IULV-CA por motivos de salud, después de haber pasado por un cáncer "felizmente superado", situación que le obligaba a "cuidarse". Desde entonces hasta 2024, cuando fue elegido coordinador federal de IU, ha ejercido su labor docente en institutos públicos en Aracena y en Sevilla, la ciudad en la que reside actualmente. Antonio Maíllo deja la dirección de IU Andalucía y su escaño en el Parlamento andaluz