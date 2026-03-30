RTVE propone un debate electoral y un 'cara a cara' entre Moreno y Montero para las elecciones andaluzas

RTVE ha propuesto un debate electoral entre los cabeza de lista y un 'cara a cara' entre el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE, la exministra María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Para el debate entre todos los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurran a los comicios, a la espera de la formalización oficial de todas las candidaturas, Radio Televisión Española propone el próximo 7 de mayo.

De salir adelante la propuesta, este debate se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Noticias y la plataforma RTVE Play. Asimismo, la señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Por otra parte, RTVE propone un 'cara a cara' entre Juanma Moreno y María Jesús Montero, los dos candidatos de los grupos con mayor representación en las Cortes de Andalucía, el 4 de mayo 2026.

En la apuesta de Radio Televisión Española por una información independiente y plural, RTVE subraya que pretende promover una amplia oferta informativa para la que solicita colaboración de los partidos concurrentes a estos comicios.

Además, la empresa pública se compromete a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía.