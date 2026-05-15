Etapa 7 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Formia al Blockhaus

Este viernes 15 de mayo se disputa la etapa 7 del Giro de Italia 2026 entre Formia y Blockhaus, de 244 kilómetro y un desnivel total de 4.600 metros con la llegada a la mítica ascensión a la montaña de los Apeninos abruceses situada en el macizo de la Majella, dentro del Parque Nacional del mismo nombre.

Tras la victoria al sprint de Davide Ballerini en el accientado sprint de Nápoles durante la sexta etapa, el portugués Alfonso Eulálio ( Baharain Victorius) defiende su liderato en la clasificación general con 2 minutos y 51 segundos de diferencia sobre el español Igor Arrieta (UAE), y 3' 34" sobre el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team)

La jornada más larga de la 'corsa rosa' transcurre, en su pimera parte, por la costa del Bajo Lacio, a través de Sperlonga y Gaeta, antes de pasar nuevamente por Formia y dirigirse hacia el norte. Después de Venafro se recorre una carretera de circulación rápida que lleva a Rionero Sannitico y Castel di Sangro. Se asciende después el puerto de segunda categoría de Roccaraso, y tras superar la cima del Passo di San Leonardo, comienza un largo descenso que lleva a Roccamorice, donde comienza la subida final de 13 km.

Los últimpos 13 km son todos de subida por una carretera estrecha con numerosas curvas de herradura. Durante casi 10 km la pendiente se mantiene por encima del 9%, con máximas de hasta el 14%. Tras un brevísimo tobogán a 500 m de la meta, se enfila la recta final con una subida en torno al 8%.

Los ganadores más recientes en la cima del Blockhaus en el Giro de Italia son Jai Hindley (2022) y Nairo Quintana (2017). Esta exigente ascensión ha sido escenario de victorias históricas, destacando la primera gran victoria de Eddy Merckx en 1967.