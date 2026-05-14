La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 14 de mayo con Hiba Abouk y las Golden Bubbles del 4x400
- La actriz debuta en el teatro con Cucaracha y el equipo femenino de relevo 4x400 sigue haciendo historia
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Inma Cuesta como invitada
La Revuelta una gran semana de invitados por todo lo alto, con la actriz Hiba Abouk y las atletas Blanca Hervás, Paula Sevilla, Eva Santidrián y Rocío Arroyo, del equipo femenino español del 4x400. Sigue el programa en directo con David Broncano a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta.
Las Golden Bubbles siguen haciendo historia
Paula Sevilla y Blanca Hervás visitaron La Revuelta hace un año junto a Daniela Fra y Eva Santidrián con un logro nunca antes cosechado por un equipo de relevos español 4x400, una medalla de oro en el Mundial de Cantón. Hoy regresan al programa de David Broncano con otro hito histórico, medalla de plata en el Campeonato del Mundo de relevos de Gaborone (Botsuana) y récord de España en la disciplina, esta vez junto a Ana Prieto, Rocío Arroyo. Además, el relevo femenino español se colgó la medalla de bronce en el 4x100, completando una actuación de élite en la competición.
Hiba Abouk llega al teatro con ‘Cucaracha’
Conocida principalmente por sus papeles en series de televisión, la actriz Hiba Abouk ha participado también en diversas películas y cortometrajes, llegando a manifestar una posición crítica por el tipo de papeles que le ofrecían, “con prejuicios que rozaban el racismo” por su ascendencia libia y tunecina. A sus 39 años, la intérprete madrileña debuta en el teatro con Cucaracha, una obra que retrata las vicisitudes de una comunidad educativa en plena guerra. En ella interpreta, alternándose con Esther Acebo, a una profesora que trata de seguir adelante con la normalidad académica, mientras sus alumnos se enfrentan a la violencia y el horror al salir del aula. Hiba Abouk presenta hoy esta función en La Revuelta junto a David Broncano.
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