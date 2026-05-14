La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 14 de mayo con Hiba Abouk y las Golden Bubbles del 4x400

La Revuelta una gran semana de invitados por todo lo alto, con la actriz Hiba Abouk y las atletas Blanca Hervás, Paula Sevilla, Eva Santidrián y Rocío Arroyo, del equipo femenino español del 4x400. Sigue el programa en directo con David Broncano a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta.

Las Golden Bubbles siguen haciendo historia Paula Sevilla y Blanca Hervás visitaron La Revuelta hace un año junto a Daniela Fra y Eva Santidrián con un logro nunca antes cosechado por un equipo de relevos español 4x400, una medalla de oro en el Mundial de Cantón. Hoy regresan al programa de David Broncano con otro hito histórico, medalla de plata en el Campeonato del Mundo de relevos de Gaborone (Botsuana) y récord de España en la disciplina, esta vez junto a Ana Prieto, Rocío Arroyo. Además, el relevo femenino español se colgó la medalla de bronce en el 4x100, completando una actuación de élite en la competición. España cierra con una plata, un récord nacional y un bronce los Campeonatos del Mundo de relevos de Gaborone RTVE.es