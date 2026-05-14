Moreno repite "foto icónica" con una vaca en campaña y la izquierda recrimina al PP que censure una comparsa | Diario de campaña

Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos con la crisis del hantavirus y la muerte de los dos guardias civiles de fondo

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01.44 min Moreno repite "foto icónica" con una vaca en campaña y la izquierda centra sus ataques al PP en materia sanitaria

En el penúltimo día de campaña en Andalucía, los candidatos apuran las últimas horas para pedir el voto y hacer todo tipo de actos por las ocho provincias de la región. Como ya es tradición, el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha visitado este jueves una explotación ganadera para hacerse una "foto icónica" con una vaca. La primera vez se la hizo en 2018 y, para el todavía presidente de la Junta, es un "talismán".

Desde Vox han ironizado sobre esta imagen. El líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, ha dicho que él preferiría "encomendarse a una Virgen o a un Cristo". "Cada uno se encomienda en lo que quiere", ha dicho Abascal, al mismo tiempo que ha insistido en que espera que a Moreno "se le pase el berrinche" y se disponga a hablar con Vox pasado el 17 de mayo.

La izquierda, por su parte, ha centrado sus ataques al PP en materia sanitaria y también por una nueva polémica después de conocer que los populares han solicitado a la Junta Electoral de Zona de Sevilla que una comparsa que actuará el sábado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) elimine de su actuación coplas que critiquen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en plena jornada de reflexión. La Junta Electoral de Zona ha admitido la denuncia del PP. Horas después, sin embargo, los populares han anunciado que retiraban la denuncia, achando a "descoordinación interna" lo sucedido.

Correos, por cierto, ha admitido un total de 163.510 votos por correo de ciudadanos y ciudadanas para las elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo.

Moreno (PP) conoce a la vaca Blanca en busca de su nuevo "talismán" En 2018 Juanma Moreno visitó por primera vez la explotación ganadera de 'El Cruce', en la provincia de Córdoba. Desde entonces, en cada contienda electoral, el candidato del PP visita la granja para hacerse una fotografía con una vaca para que le sirva de "talismán". Hasta ahora se la hacía con Fadie, pero falleció; este jueves, sin embargo, ha conocido a Blanca, la nieta de aquel animal. "El año 2018 fue el que me impulsó hacia el Gobierno; en el 2022 hacia esa mayoría suficiente y espero que su nieta, que tiene sus genes, también impulse en este gran objetivo que tenemos de mayoría social", ha bromeado. El candidato del PP a la reelección ha insistido en que esta foto, que ha tildado de "icónica" y que normalmente se viraliza, también la busca para poner de manifiesto la "importancia que tiene la ganadería en el sector primario y en la economía andaluza". "Algunos pueden frivolizar, como hacen con todo, pero esta foto es el esfuerzo, el sacrificio, el empeño y la determinación de hombres y mujeres por mantener una ganadería de calidad en Andalucía", ha remarcado. ““ Juanma Moreno también ha sido entrevistado este jueves en Las Mañanas de RNE. El candidato del PP a la reelección ha vuelto a poner encima de la mesa su intención de volver a lograr una mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y no tener que depender de Vox. "Aspiro a que no me pongan a nadie, es que no se me pasa por la cabeza". Y sobre una hipotética repetición electoral, ha sostenido que es "el último de los recursos que uno tiene". Moreno también ha aprovechado para hacer un balance de sus dos legislaturas al frente del Ejecutivo. "En estos siete años Andalucía ha evolucionado y ha mejorado, con cinco años consecutivos bajando el desempleo de manera interanual [...] Hay datos que avalan que Andalucía ha ganado en prestigio, en reconocimiento y en seriedad". 16.59 min Entrevista electoral: Juanma Moreno candidato del PP En materia sanitaria, el candidato ha reconcido que hay "aspectos mejorables, pero que la sanidad funciona" y ha asegurado ante los micrófonos de RNE que trabajará para incrementar la inversión. Sobre la problemática de la vivienda, ha afirmado que "tenemos que hacer más, porque hay un gap de 80 o 90 mil personas en Andalucía connecesidad de hogar". Juanma Moreno seguirá la campaña este jueves con un acto en la Universidad de Córdoba. En paralelo, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrecerá un mitin en Jaén.

Montero (PSOE) ve el 17-M como un "referéndum" La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta ha estado este jueves en el programa La hora de la 1 de Televisión Española, donde ha vuelto a poner encima de la mesa que su prioridad serán los servicios públicos si logra ganar las elecciones. Según ella, el 17 de mayo se vota un "referéndum" sobre la sanidad, la educación, la dependencia y el acceso a la vivienda. "Creo que en este momento están en grave riesgo los servicios públicos de mi comunidad autónoma", ha asegurado con contundencia. Montero ha centrado parte de su intervención a desgranar los problemas que padece la sanidad en la región. "Lo más importante ahora son las listas de espera", y ha insistido en que su primera medida si conquista la Presidencia y el Palacio de San Telmo será la de eliminar la espera para ser atendido por un médico. En este sentido, ha recordado la crisis de los cribados de cáncer de mama, "la negligencia más grave que ha habido en el sistema sanitario", remarcando que este capítulo "pone de manifiesto que cuando no se llega a tiempo se puede convertir en fatal" una enfermedad. Montero (PSOE) ve el 17-M como un "referéndum": "Están en grave riesgo los servicios públicos en Andalucía" Àlex Cabrera La candidata socialista también ha aprovechado la entrevista para recriminar al candidato del PP que no acepte un nuevo sistema de financiación para Andalucía. "¿En qué cabeza cabe si a alguien le quieren subir el salario, dice que no? Esto es lo que hace el PP", ha remarcado la exvicepresidenta de Hacienda del Gobierno central. Asimismo, ha criticado que los populares rechazan este modelo pero que "no proponen uno alternativo". ““ Montero volverá a contar este jueves por la tarde con la presencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un mitin en Cádiz. También se desplazará hasta Andalucía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; en su caso estará en Baza (Granada).

Abascal lamenta la "soberbía" de Moreno: "No respeta a los votantes de Vox" El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, sigue en Andalucía para arropar a su candidato a la Presidencia, Manuel Gavira. Desde Priego de Córdoba, el presidente del partido de ultraderecha ha lamentado la "soberbía" del popular Juanma Moreno ante una hipotética investidura. "No respeta a los votantes de Vox", ha dicho en una atención a los medios. En ese sentido, Abascal ha pedido que "sea razonable y acepte el veredicto de las urnas", alentado a sus cuadros a la movilización para romper con la actual mayoría absoluta del PP en la región. Abascal, además, se ha referido a la vista de Juanma a la explotación ganadera y en la que se ha fotografiado con una vaca. El líder del partido ha dicho que él preferiría "encomendarse a una Virgen o a un Cristo". "Cada uno se encomienda en lo que quiere", ha dicho Abascal ironizando. Al mismo tiempo ha insistido en que espera que a Moreno "se le pase el berrinche" y se disponga a hablar con Vox pasado el 17 de mayo. ““ Vox también ha criticado que Juanma Moreno haya "confesado" que está de acuerdo con el proceso de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno. "Nos acaba de confesar que está de acuerdo con Pedro Sánchez en destrozar el estado del bienestar de los españoles de la manera más injusta, que es meter la mano en los bolsillos de los españoles para aquellos que no quieren trabajar", ha zanjado.

Maíllo critica "la censura" del PP a una comparsa El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cargado este jueves contra el PP por haber solicitado a la Junta Electoral de Zona de Sevilla que tome medidas contra una comparsa que actuará el sábado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que en su repertorio hay canciones que critican la sanidad andaluza. La Junta ha aceptado la denuncia de los populares. "El PP ha censurado a una comparsa de Alcalá de Guadaíra, es el ADN del Partido Popular", ha dicho Maíllo a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. "Moreno Bonilla usa la censura, y en Andalucía tenemos memoria. Fue el franquismo quien prohibió el Carnaval en Andalucía", ha recordado. "Le exijo que pida perdón, es una vergüenza que un partido censure la libertad de expresión y es reflejo de una desesperación", ha insistido. ““ Maíllo también se ha referido al estado del sistema sanitario en la región y ha criticado a Moreno que no haya contado "toda la verdad" sobre la crisis de los cribados. "Si cuenta la verdad, pierde las elecciones", ha asegurado. "Pasan los días, quedan dos jornadas de campaña, y Moreno sigue sin contarnos a la sociedad andaluza el escándalo de los cribados de cáncer de mama", ha insistido Maíllo, que ha anunciado una auditoría externa si Por Andalucía llega al poder "que analice caso a caso y que explique a la sociedad andaluza qué pasó y ver las responsabilidades, y también medidas de indemnización".