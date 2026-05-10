Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos con la crisis del hantavirus y la muerte de los dos guardias civiles de fondo | Diario de campaña

Día 8: La oposición, contra Moreno La oposición carga contra Moreno por "chantajear" con que no habrá oposiciones si no gobierna él Día 9: La muerte de dos guardia civiles Los candidatos lamentan la trágica muerte de dos guardias civiles al perseguir una narcolancha en Huelva Día 10: Luto por los guardias civiles Luto en la campaña por la muerte de los dos guardias civiles Día 11: Sánchez y Feijóo, en campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos con la crisis del hantavirus y la muerte de los dos guardias civiles de fondo

04.02 min Sánchez y Feijóo coinciden en la campaña de Andalucía a una semana de las elecciones

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han arropado este domingo a sus respectivos candidatos en sendos actos. Sánchez ha estado en La Línea de la Concepción con María Jesús Montero, y Feijóo ha acompañado a Juanma Moreno en Málaga. Por su parte, el candidato de Vox, Manuel Gavira, ni el líder de la formación, Santiago Abascal, no han participado en ningún acto. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha viajado a Almería, donde ha denunciado la "corrupción del PP", y el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado su plan para los pequeños autónomos.

En los mítines de este domingo se han colado la gestión de la crisis del hantavirus y el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes cuando perseguían a un narcolancha.

Feijóo elogia a Moreno en un mitin conjunto en Málaga Tras más de una semana desde que empezó la campaña electoral en Andalucía, este domingo ha sido el primer día en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, han coincidido en un mitin, ya que hasta ahora, ambos habían estado haciendo actos electorales por separado. Ha sido en Málaga capital, en un mitin que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron el viernes en Huelva cuando perseguían a una narcolancha. En su intervención, Feijóo ha elogiado la figura del candidato, de quien ha dicho que es "uno de los mejores presidentes de la España de las autonomías" y el "mejor presidente en la historia de la Junta de Andalucía". Por ello, ha pedido el voto para Moreno, porque, en su opinión, tiene, además, "uno de los mejores balances". En este sentido, lo ha contrapuesto a "la mafia que lideraba Pedro Sánchez y vigilaba María Jesús Montero". En este sentido, Feijóo ha apuntado que el PSOE en Andalucía ha significado "paro, enchufismo y los EREs", y el balance del "el sanchismo" es "corrupción, el apagón, las pulseras antimaltrato y Adamuz". Feijóo apela a la movilización y pide votar a Moreno frente a "la trama que lideraba Sánchez y vigilaba Montero" Mª Carmen Cruz Martín En su discurso, Feijóo también ha recordado a los guardias civiles muertos el pasado viernes en Huelva cuando perseguían a una narcolancha, y ha criticado que "nadie" en el Gobierno de España haya "pedido perdón" por ello, y ha exigido al Gobierno "responsabilidades" y "respeto". En este punto, el líder del PP ha mostrado su compromiso con los "75.000 guardias civiles y casi 80.000 policías nacionales" asegurando que en la "próxima legislatura", si gobierna, su Ejecutivo será su "aliado". Por su parte, Moreno, que también ha tenido palabras de recuerdo para los agentes fallecidos y sus familias, ha lanzado dos peticiones a Feijóo para cuando llegue a la Moncloa: la primera, que reforme el Código Penal para que los que vivan del narcotráfico "paguen por ello" y, segundo, que ponga "todos los recursos" necesarios al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra esta "lacra". En clave clave electoral, ha pedido no confiarse de las encuestas que auguran la victoria del PP porque "desmovilizan", y ha vuelto a reclamar tener una "mayoría suficiente" para formar un Gobierno que pueda "defender los intereses" de los andaluces, y ha lanzado una advertencia: ante la infrafinanciación, que en su opinión sufre Andalucía, él no va a "cerrar los ojos", ni ponerse "de rodilla". "Me enfrentaré a cualquier gobierno que limite nuestras posibilidades de crecimiento", ha avisado.

Sánchez arropa a Montero en La Línea de La Concepción El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado este domingo a su candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto en La Línea de La Concepción (Cádiz). Desde allí ha hablado en clave nacional y se ha pronunciado sobre la gestión de la crisis del hantavirus. Al mismo tiempo que los 14 españoles que estaban a bordo del crucero foco del brote desembarcaban en Tenerife, Sánchez, ha defendido que "España está siendo de nuevo vista desde fuera y de nuevo, como en otras muchas crisis, respondiendo a la altura de lo que es este gran país: con ejemplaridad y eficacia". "La política no sirve para insultar, desinformar ni tampoco para alarmar. Sirve para solucionar problemas a la gente y añado, de la gente de a pie", ha añadido el presidente del Gobierno que ha presumido de estar actuando "con absoluta transparencia y lealtad institucional y ayudando a la cooperación internacional". Sánchez defiende que España afronta "con ejemplaridad y eficacia" la gestión del hantavirus ante el resto del mundo Félix Donate Mazcuñán Ya en clave electoral, Sánchez ha aprovechado su visita al Campo de Gibraltar para presumir del derribo inminente de la valla que separa La Línea con Gibraltar desde hace décadas. "María Jesús Montero es la principal hacedora de este acuerdo", ha puesto en valor entre aplausos de los militantes socialistas. Sánchez también ha aprovechado para vincular al presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Privatizar la sanidad se puede hacer con gritos como Ayuso o a la chita callando como Moreno Bonilla", ha comparado. "Al final son dos caras de la misma moneda, la privatización. Es muy importante ser conscientes que si hay una persona entre los candidatos que pueda resolver el lío en el que Bonilla y el PP han metido a la sanidad pública en Andalucía es María Jesús Montero y el PSOE", ha defendido. Por su parte, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta ha asegurado que el próximo 17 de mayo las elecciones son "un referéndum por la sanidad pública, vivienda y educación pública", frente al modelo de "privatización" del PP. "La política de la derecha está privatizando y convirtiendo en negocio la sanidad, dependencia, vivienda o educación. En la defensa de estos servicios lo mejor que tenemos son los servidores públicos, a pesar de la desidia de la Junta", ha señalado Montero en un mitin que ha comenzado con un minuto de silencio por los dos guardias civiles muertos al chocar su embarcación con otra de narcotraficantes en aguas internacionales. "Haría bien Bonilla en asumir su propia responsbilidad, porque es difícil saber por qué no se ejerce las competencias autonómicas en la lucha contra la droga. Aquí al lado tenemos 'Villa Narco', donde a sus anchas están con viviendas ilegales que han convertido en un refugio para intentar huir de la justicia, y ahí tiene competencias", ha insistido. "Si tanto le preocupa el narcotráfico haría bien en explicar por qué la corrupción de su partido está permantentemente vinculada al narcotráfico. Haría bien en explicar por qué el caso de corrupción de la diputación de Almería está vinculado al narcotráfico. Siempre la corrupción del PP está al lado del narcotráfico", ha incidido.

Vox pide "plomo" contra el narco y acusa a Marlaska de "cómplice e indigno" Vox sigue con su campaña en Andalucía. Este domingo no ha tenido acto su candidato, Manuel Gavira, ni el líder del partido, Santiago Abascal, como venía siendo habitual durante toda la campaña. Sin embargo, ha entrado en liza el eurodiputado Jorge Buxadé, que ha cargado duramente contra el Gobierno por la muerte de los dos guardias civiles el pasado viernes mientras perseguían a narcotraficantes. "Hay que poner de manifiesto que no solo Sánchez, Marlaska también es el corrupto, indigno e indecente", ha expresado ante los medios de comunicación al criticar que no se establezcan "nuevas reglas de enfrentamiento contra el narco". "Ellos dicen alto o plomo, pues yo plomo, plomo, plomo. No podemos permitir que el narcotráfico inunde nuestras calles", ha expresado. Según Buxadé, Marlaska es el "peor ministro de Interior". "El más indigno e indecente y hay que recordarlo todos los días. Nuestro luto no puede ser el silencio, tiene que ser señalarles como lo que son, los cómplices de la muerte de esos guardias civiles", ha añadido Buxadé desde Lebrija, Sevilla.

Maíllo critica la corrupción del PP en Almería y se posiciona en contra de Mercosur El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha dado este domingo un mitin en Almería, el lugar que "ha elegido el PP como epicentro de su corrupción". El también líder de IU ha hecho estas declaraciones en alusión al caso Mascarillas que se juzgará en unas semanas y en la que están implicados altos cargos del PP en la Diputación de Almería. "Tienen muy cerca la corrupción y esa es la razón del adelanto de las elecciones. Hay que hacer una reflexión sobre quién nos gobierna y qué respuesta hay que dar a sus prácticas corruptas, el caso Mascarillas es la punta del iceberg de toda una información que se va a evidenciar en el juicio", ha opinado Maíllo. ““ Además, el candidato de Por Andalucía ha vuelto a defender su postura de estar en contra del acuerdo de Mercosur. Maíllo ha recordado que tanto PP como PSOE votaron a favor del acuerdo y que "Vox aunque va que son la voz del campo" son realmente unos "lacayos" de Donald Trump y sus aranceles. Por otro lado, este domingo ha estado haciendo campaña por la coalición Por Andalucía la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha acompañado en un acto a la única cabeza de lista que el acuerdo reservó a Podemos, Loli Montáñez, por la circunscripción de Jaén, en un acto en Jódar. Hasta ahora los líderes nacionales de la formación 'morada' no han coincidido con el candidato de Por Andalucía y por ahora no tienen nada agendado para hacerlo, no así los diregentes autonómicos que sí que han realizado algún acto conjunto.