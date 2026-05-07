La oposición carga contra Moreno por "chantajear" con que no habrá oposiciones si no gobierna él | Diario de campaña

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01.24 min La oposición carga contra Moreno en este jueves de campaña

Este primer jueves de campaña, la oposición ha cargado contra el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por "chantajear", "amenazar"y "meter miedo" al decir que no habrá oposiciones o se paralizarán ayudas si no gana el 17-M. El PSOE, Vox y Adelante Andalucía han negado que eso pueda ocurrir y han acusado a Juanma Moreno de azuzar la "política del miedo". Además, Por Andalucía y Adelante Andalucía han anunciado una ley andaluza contra corruptos y corruptores. Por otro lado, un día más los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, han continuado haciendo campaña en Andalucía. También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha viajado a Jaén para hacer campaña por la coalición Por Andalucía.

En 7 de mayo es el último día para poder solicitar el voto por correo para las elecciones andaluzas del próximo 17-M.

Moreno (PP) promete una ley de garantía sanitaria y reniega de un pacto con Vox El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha prometido una "ley de garantía sanitaria", que supondra que "cualquiera que gobierne tendrá que ir elevando el presupuesto en sanidad año a año, para que no pueda recortar, y además, tendrá que ampliar las plantillas de los profesionales año a año". Lo ha dicho durante su intervención en el Foro Nueva Economía, donde ha sacado pecho de su gestión de gobierno en lo que servicios públicos se refiere. Un día más, Moreno ha apelado a la necesidad de que los andaluces le concedan el 17 de mayo "estabilidad", con la que ha dicho podrá hacer frente a la "estocada al principio de igualdad" del Gobierno de Sánchez que ha vaticinado que se avecina tras el 17 de mayo. Y ha alertado de que tras las elecciones, habrá una "oleada de injusticias y desigualdades" por parte del Ejecutivo, porque seguirá con sus concesiones a los "separatistas" y se ha mostrado convencido de que lo sufrirá especialmente Andalucía. También se ha mostrado convencido de que la candidata socialista no recogerá su acta de diputada del Parlamento andaluz, pues sigue manteniendo el de parlamentaria en el Congreso, por lo que, cree, que volverá "a Madrid" al lado de Sánchez. Preguntado por un hipotético pacto con Vox si necesitara a esta formación como ha sucedido en Extremadura y Aragón, el candidato 'popular0 ha dicho que se "pensaría mucho ese modelo" porque se trata de "una fuerza política que no decide aquí". En este punto, ha recordado que en la legislastura anterior, Vox "tumbó un presupuesto", porque se lo dijeron "desde Madrid", y ante la falta de cuentas públicas, adelantó las elecciones. ““ Moreno ha advertido de que si no hay estabilidad, "no sabemos si la legislatura será de cuatro años", porque, ha dicho, depender de otra formación "limita y condiciona". Por ello, ha prometido seguir "trabajando hasta el 17 de mayo para conseguir una mayoría" amplia. Además, ha dejado caer que si no tiene esa mayoría suficiente para lograr la investidura, se paralizarían muchas cosas por estar "en funciones", como poner en marcha oposiciones o conceder ayudas. Respecto a la prioridad nacional que defiende Vox, Moreno lo ha tildado de "eslogan de campaña un poquito hueco que ellos creen que les funciona". Este jueves por la tarde, Moreno intervendrá en un encuentro con agricultores y regantes de la provincia de Huelva para explicar el programa electoral en materia de agua y agricultura. Por otro lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha continuado este jueves haciendo campaña electoral y ha recorrido varios puntos de la provincia de Cádiz. Por la mañana ha estado en Ubrique, dónde ha mantenido un encuentro con cargos del PP local y ha visitado una empresa de transformación y distribución de artículos de piel y cuero, y por la tared, clausurará un mitin en El Puerto de Sana María.

El PSOE promete facilitar el 20% de la entrada para una vivienda La cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, María Márquez, ha anunciado este jueves las medidas en materia de vivienda que propone su formación. Por un lado, ha prometido que la Junta "facilitará el 20% de la entrada a la vivienda que pide un banco" para que "todo el que quiera pueda comprarse una vivienda". Además, ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la candidata de PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, cuando era ministra de Hacienda. Según Márquez, con ese modelo, Andalucía tendrá 5.800 millones de euros más, con los que será posible la contrucción de 100.000 viviendas públicas en la región en los dos próximos años. "En el caso de Huelva, supondría unas 8.000 viviendas públicas en los dos próximos años", ha especificado. ““ Por otra parte, ha arremetido contra el cadidato del PP por azuzar la "política del miedo". "¿Qué es esto de que si no soy presidente, no habrá oposiciones, vamos a tener muchos problemas en Andalucía...? Precisamente queremos que deje de ser presidente para que haya oposiciones, funcionen los servicios públicos", ha señalado. Y a continuación ha apelado a "aglutinar" el voto en el PSOE para que "Moreno Bonilla salga del Gobierno de la Junta". "Toda aquella persona que entienda que hay que defender los servicios públicos, la sanidad, la vivienda digna, solo tiene una papeleta que es la del PSOE", ha insistido. Este jueves por la mañana también ha hecho campaña por el PSOE el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha visitado Vícar (Almería). En declaraciones a los medios, ha sugerido este miércoles que Moreno ha adelantado las elecciones al 17 de mayo para evitar que las declaraciones de los 43 imputados vinculados al PP en el caso 'Mascarillas' de la Diputación de Almería coincidan con la campaña electoral. Montero, por su parte, no tiene ningún acto de campaña hasta este jueves por la tarde, cuando intervenga en un mitin en Rota (Cádiz).

Abascal carga contra Moreno al que llama "colaborador perfecto" de Sánchez De nuevo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha participado en la campaña electoral andaluza y ha visitado este jueves Almuñécar (Granada). En declaraciones a los medios, ha cargado contra Moreno, al que ha tachado de ser el "colaborador perfecto" de Pedro Sánchez, pues, en su opinión, el candidato del PP sigue las mismas políticas de "fanatismo verde" y referentes a inmigración y los menores migrantes no acompañados que el presidente del Gobierno. "El primer problema de los andaluces es Sánchez y el segundo es Moreno Bonilla", ha asegurado. ““ También ha criticado que Moreno "intente meter miedo" con el tema de que si no gobierna él en no habrá oposiciones. "Es una estrategia a la desesperada", ha asegurado Abascal, que ha garantizado que si los andaluces le dan la fuerza suficiente a Vox como para "negociar y formar parte de un Gobierno de Andalucía", lo harán "con celeridad". Por otro lado, ha rechazado que lo de la prioridad nacional sea un "eslogan de campaña", como dice Moreno, y aha defendido que es un "principio patriótico" porque "los españoles tienen que ser los primeros en su país". Para el líder de Vox, el presidente de la Junta de Andalucía "se pone más cerca del PSOE" que de su formación con esos comentarios. Además, ha advertido de que Sánchez "pretende robar las elecciones generales de 2027" con la regularización masiva de inmigrantes, a la que, según Abascal, no se opone Moreno. Preguntado sobre el rechazo del candidato 'popular' a un pacto con Vox, dirigido desde la dirección nacional, Abascal ha señalado que lo que debe molestar a Moreno es que el PP "no defiende el interés general de los españoles y andaluces" y en cambio su formación sí que es un "partido nacional". "Me apena que Moreno se quiere abrazar a una especie de nacionalismo andaluz", ha sostenido. Este jueves por la tarde, Abascal participará en un mitin junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en Roquetas de Mar (Almería).

Maíllo (Por Andalucía) defiende la educación de 0 a 3 años y Belarra participa por primera vez en campaña El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha participado en la concentración celebrada en Sevilla por la mejora de las condiciones laborales en la educación de 0-3 años. En declaraciones a los medios, Maíllo ha reclamado que las escuelas infantiles de 0 a 3 años se incorporen "en igualdad de condiciones al sistema público andaluz" porque, ha dicho, tiene "un elemento no solo asistencial, sino también educativo". Por otro lado, ha propuesto una ley andaluza contra la corrupción que persiga a "corruptos y corruptores", y ha defendido que "paguen con su patrimonio, no solo con la cárcel, y pierdan hasta el último euro que consiguieron con su corrupción". ““ Preguntado por la falta de actos conjuntos con Podemos, formación que está incluida en su coalición, Maíllo ha restado importancia a este hecho: "Estamos todos batallando por un proyecto unitario. Lo de menos es que haya coincidencia o no. Todo el mundo está arrimando el hombro", ha defendido. Precisamente este jueves, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha participado en la campaña electoral andaluza y ha asistido en Jaén junto a la cabeza de lista de Por Andalucía de esa provincia, Loli Montavez, a la concentración en favor de la educación infantil de 0 a 3 años. "Está siendo una campaña muy importante, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para echar a Moreno Bonilla de una vez por todas, un señor que hace necropolítica, que ponen en riesgo la vida de los andaluces desde el sistema sanitario a esta situación de la educación infantil que es insostenible", ha clamado Belarra.