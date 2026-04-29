León XIV en España, entre la fe y el desafío migratorio: Guía completa de la histórica visita del papa

España se prepara para desempolvar sus mejores galas eclesiásticas y, de paso, organizar un despliegue a la altura de las giras de las estrellas musicales del momento. Tras una larga espera, la maquinaria de la fe —y la de la logística más minuciosa— ha echado a andar para recibir al papa León XIV en un periplo que promete llenar plazas, estadios y, posiblemente, los libros de historia reciente.

Quince años tras la JMJ Este viaje marca el regreso de un Papa a suelo español tras quince años de ausencia, tomando como referencia la multitudinaria Jornada Mundial de la Juventud de 2011, con la presencia de Benedicto XVI. Su sucesor, el papa Francisco, nunca visitó España aunque siempre mostró interés en acercarse a las Islas Canarias, puerta de entrada a Europa para los inmigrantes más pobres procedentes del África subsahariana. Según han señalado fuentes eclesiales, la Iglesia española ha pasado por un largo periodo de cambios y ahora espera que León XIV aporte una "altura de miras" necesaria para los tiempos actuales. El papa reitera su deseo de viajar a Canarias por la crisis migratoria: "Espero poder ir" RTVE.es / EFE El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha subrayado la importancia de este reencuentro, aunque en los círculos eclesiásticos se reconoce que el contexto social ha evolucionado profundamente desde la última visita pontificia. El propio nuncio Piero Pioppo ha querido rebajar cualquier tensión política previa asegurando con sencillez que "España ama al papa".

Siete días de agenda oficial La visita del papa comenzará oficialmente el 6 de junio y se extenderá hasta el 12 de junio de 2026. Serán seis jornadas de actividad frenética donde el pontífice apenas tendrá un respiro entre encuentros institucionales, actos litúrgicos y visitas a lugares de gran carga simbólica. El papa León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio, según ha confirmado el Vaticano RTVE.es El cronograma detalla que León XIV permanecerá en Madrid hasta la mañana del 9 de junio, momento en el que se trasladará a Barcelona. Tras dos días en la ciudad condal, el viaje concluirá con una intensa etapa canaria los días 11 y 12, donde se espera que el papa ponga el foco en la realidad migratoria de las islas.

Cuatro ciudades en el itinerario El recorrido abarcará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En la capital, el alcalde Martínez-Almeida ha confirmado que el papa también visitará distritos como "Carabanchel o cualquier otro distrito del sur, donde hay situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas que no pueden ser ignoradas". En Cataluña, la agenda incluye paradas obligatorias en la Abadía de Montserrat y la Sagrada Familia, donde se prevén actos de gran belleza plástica. Por su parte, la etapa canaria no solo será espiritual; se ha diseñado para que el pontífice pueda "manifestar la cercanía" con un pueblo que lidia diariamente con el desafío de las fronteras marinas. José Mazuelos, obispo de Canarias: "A alguno habría que meterle cinco días en un cayuco" para que entienda el drama Santiago Riesco Pérez

Reyes, obispos y autoridades políticas León XIV acude a España respondiendo a la invitación formal del rey Felipe VI y de la propia Iglesia española. Además de la recepción real, se espera un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un clima de expectación por los posibles mensajes que el papa pueda lanzar sobre la situación política y social del país. Los reyes se reúnen con el papa León XIV en el Vaticano en una audiencia previa a su viaje a España Silvia Quílez Iglesias El nuncio Piero Pioppo y figuras clave como los cardenales Juan José Omella y José Cobo acompañarán al Santo Padre en sus distintos desplazamientos. No obstante, el ambiente previo ha estado marcado por declaraciones de Luis Argüello contra el Gobierno, lo que añade un matiz de interés adicional a los protocolos oficiales.

Cortes Generales y vigilias multitudinarias Uno de los actos más destacados será la intervención del Papa ante una sesión conjunta de las Cortes Generales, un hito de carácter institucional muy relevante. En el ámbito religioso, se ha previsto una ofrenda floral en la tumba de Gaudí y la bendición de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, que es el punto más alto de Barcelona. El papa León XIV asistirá a una sesión conjunta del Congreso de los Diputados durante su visita a España RTVE.es La organización también contempla encuentros en espacios amplios como estadios de fútbol, donde se celebrarán vigilias con jóvenes. La actividad oficial comenzará el sábado 6 de junio, coincidiendo con la llegada del pontífice. A las 20:00 horas, la Plaza de Lima de Madrid —en el Paseo de la Castellana a la altura del estadio Santiago Bernabéu— acogerá una gran vigilia de oración dirigida especialmente a los jóvenes. El programa definitivo se publicará desde la Santa Sede un mes antes del viaje —en torno al 6 de mayo—.

Tres misas en escenarios masivos Las celebraciones eucarísticas serán el corazón del viaje, destacando la misa del 7 de junio a las 09:30 de la mañana en la Plaza de Cibeles de Madrid por la festividad del Corpus Christi, donde se espera a 1,5 millones de fieles. Para gestionar tal magnitud, se instalarán más de 50 pantallas gigantes y decenas de kilómetros de vallas para garantizar la seguridad. Tras la misa seguirá una procesión eucarística por el centro de Madrid. El papa León XIV presidirá en Madrid una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima y la misa del Corpus en Cibeles SANTIAGO RIESCO PÉREZ En las islas, el Estadio de Gran Canaria acogerá una misa presidida por las imágenes de la Virgen del Pino y San Juan Bautista el 11 de junio, con un aforo previsto de hasta 80.000 personas si se habilita el césped. El viaje concluirá con una eucaristía de despedida en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, un espacio abierto que permitirá una asistencia masiva de los vecinos.

Un himno bajo el lema "Alzad la mirada" La identidad visual y sonora del viaje gira en torno al lema "Alzad la mirada", inspirado en una cita bíblica del Evangelio de San Juan. El himno ha sido creado por once compositores católicos coordinados por Pablo Cebrián —productor de Aitana o David Bisbal, entre otros— que, durante un día, se han encerrado hasta componer "Alzad la mirada" con un guiño en catalán. RTVE Noticias ha entrevistado al sacerdote Toño Casado, uno de los compositores. "El arte nos acerca a Dios y a los demás de forma inevitable", afirma Toño Casado, coautor del himno de la visita papal Juanma Cuéllar, Santiago Riesco Pérez El logotipo oficial, diseñado por María del Mar Chapa, complementa este mensaje mostrando figuras humanas enlazadas junto a iconos como la Puerta de Alcalá, la Sagrada Familia y las olas del océano Atlántico. Todo este conjunto artístico pretende invitar a la sociedad a salir de las preocupaciones diarias y abrirse a los demás, en sintonía con el mensaje de esperanza que León XIV desea transmitir.