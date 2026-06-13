La procedencia de las joyas de Zapatero, clave para saber si hubo o no delito: las hipótesis de los expertos
- El juez apunta a un posible delito fiscal y otro de contrabando por las joyas registradas en su despacho
- Zapatero debereá declarar el miércoles ante el juez para explicar, entre otras cuestiones, su origen
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado la próxima semana a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para dar explicaciones, entre otras cuestiones, de la procedencia de las joyas que la Policía encontró en el registro de su despacho y que han sido tasadas en 1,3 millones de euros. Del origen de las joyas y justificación depende que el magistrado aprecie o no aprecie delito.
Expertos tributarios consultados por TVE analizan las posibles hipótesis del origen de estos bienes de lujo y lo que implicarían.
Y es que una cuestión clave es si Zapatero tributó por todo ello. Por ahora, "todo son dudas", admite a Televisión Española Benja Anglès Juanpere, profesor de derecho tributario. Y es que, según José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), "se abre un abanico de impuestos" que debería haber afrontado el expresidente.
Estas son las tres hipótesis:
1. Joyas compradas o procedentes de una herencia familiar
La primera de las hipótesis que señalan los técnicos es que las joyas hayan sido compradas o provengan de una herencia familiar y que Zapatero pueda acreditarlo con documentos.
En este caso, explica Mollinedo, "no habría problema tributario para el expresidente porque podría justificar la adquisición con la factura o la herencia".
Pero, por el momento, según el juez, no hay documentos que acrediten el origen de esas joyas ni de impuestos pagados por ellas.
2. Regalos sin declarar recibidos en los último cinco años
Ahí es donde entra la segunda hipótesis, que se trata de que sean posibles regalos sin declarar recibidos en los últimos cinco años.
El artículo 305 del Código Penal establece que hay un delito contra la Hacienda Pública cuando se eluda el pago de tributos por cantidades superiores a 120.000 euros. Y el mismo artículo fija también un periodo de prescripción de este delito de cinco años en su modalidad ordinaria y diez en la modalidad agravada.
Por tanto, si este fuera el caso, "estaríamos ante un delito fiscal", explica Juanpere.
3. Joyas procedentes de otros países y sujetas a una declaración aduanera
La tercera posibilidad es que sean joyas procedentes del extranjero y que estén sujetas a una declaración aduanera. Este es el caso más complejo y el que quiere aclarar el juez porque podría implicar varios delitos.
Al tratarse de mercancías de lícito comercio, se estaría cometiendo un delito de contrabando si se introducen en España sin presentarlas al despacho de aduanas y su valor es igual o superior a 150.000 euros, según la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando.
Por otra parte, si no se pagan los impuestos correspondientes al importarse dichas joyas, se podría incurrir en un fraude arancelario y el incumplimiento del 21% del pago del IVA correspondiente.
Por último, en caso de no haber declarado las joyas en las fronteras españolas estaríamos ante una infracción de la ley de blanqueo de capitales, que establece el control de movimientos de medios de pago (y las joyas se consideran como tal).
Y es que, al entrar en cualquier país de la UE mediante una frontera, existe la obligación de declarar si se transporta moneda, cheques, oro o piezas comercializables que superen el valor de 10.000 euros.
Pero todo esto son hipótesis y "la acusación debe probar que se está cometiendo un delito", recalca Mollinedo. Por ahora, el juez ha abierto una pieza separada en la que también ha imputado a Zapatero por un posible delito fiscal y otro de contrabando ya que, según su auto, "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".
En este contexto, la declaración de Zapatero ante el juez el próximo miércoles será un inicio clave para despejar algunas dudas y conjeturas. En un escenario en el que todo el arco político en España coincide en que hacen falta "explicaciones" (incluidos socialistas y socios del Ejecutivo), hay máxima expectación por lo que diga.