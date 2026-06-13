La procedencia de las joyas de Zapatero, clave para saber si hubo o no delito: las hipótesis de los expertos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado la próxima semana a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para dar explicaciones, entre otras cuestiones, de la procedencia de las joyas que la Policía encontró en el registro de su despacho y que han sido tasadas en 1,3 millones de euros. Del origen de las joyas y justificación depende que el magistrado aprecie o no aprecie delito.

Expertos tributarios consultados por TVE analizan las posibles hipótesis del origen de estos bienes de lujo y lo que implicarían.

Y es que una cuestión clave es si Zapatero tributó por todo ello. Por ahora, "todo son dudas", admite a Televisión Española Benja Anglès Juanpere, profesor de derecho tributario. Y es que, según José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), "se abre un abanico de impuestos" que debería haber afrontado el expresidente.

Estas son las tres hipótesis:

1. Joyas compradas o procedentes de una herencia familiar La primera de las hipótesis que señalan los técnicos es que las joyas hayan sido compradas o provengan de una herencia familiar y que Zapatero pueda acreditarlo con documentos. En este caso, explica Mollinedo, "no habría problema tributario para el expresidente porque podría justificar la adquisición con la factura o la herencia". Pero, por el momento, según el juez, no hay documentos que acrediten el origen de esas joyas ni de impuestos pagados por ellas.

2. Regalos sin declarar recibidos en los último cinco años Ahí es donde entra la segunda hipótesis, que se trata de que sean posibles regalos sin declarar recibidos en los últimos cinco años. El artículo 305 del Código Penal establece que hay un delito contra la Hacienda Pública cuando se eluda el pago de tributos por cantidades superiores a 120.000 euros. Y el mismo artículo fija también un periodo de prescripción de este delito de cinco años en su modalidad ordinaria y diez en la modalidad agravada. Por tanto, si este fuera el caso, "estaríamos ante un delito fiscal", explica Juanpere.