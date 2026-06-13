El PSOE mantiene su "confianza absoluta" en Zapatero y afea las "prisas" del calendario judicial para que el Gobierno caiga

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha recalcado la "confianza absoluta" de su partido en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, si bien ha admitido que "hay explicaciones que se tienen que dar". Además, ha denunciado un calendario judicial "con muchas prisas" para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "caiga antes del verano".

Así se ha expresado Mínguez en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, en la que se ha referido a la investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el caso Plus Ultra, por el que ha imputado a Zapatero.

El magistrado ya no solo estudia el papel del expresidente en el rescate de la aerolínea, sino que le sitúa a la cabeza de una presunta trama de tráfico de influencias y ha puesto ahora también el foco en las joyas que la UDEF encontró en su despacho y que tendrían un valor de más de 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por el magistrado. Precisamente por ese valor, el juez ha decidido imputar en una pieza separada a Zapatero por los presuntos delitos fiscal y de contrabando.

Sobre todo esto, Mínguez ha hecho hincapié en que por ahora solo hay investigaciones policiales en contra de Zapatero, pero no una sentencia judicial que le señale como culpable, por lo que ha defendido la presunción de inocencia.

"En este país estamos acostumbrados últimamente a que todo lo que se escribe en un informe de la UCO ya se da por hecho que es veraz", se ha quejado la portavoz.

Admite que "hay explicaciones que se tienen que dar" No obstante admite que "hay explicaciones que se tienen que dar" por su parte, y espera que pueda defenderse en la declaración ante el juez, que en principio se había fijado para el 2 de junio y posteriormente fue aplazada a la semana que viene, para el miércoles 17 y jueves 18. "Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano", ha lanzado Mínguez ante una semana en la que además de Zapatero, volverá a declarar ante el juez la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; se espera la sentencia del juicio a Ábalos y también la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado, donde tendrá que explicar las reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE De hecho, Mínguez ha reprochado también las "prisas" con las que el juez Calama ha citado a Zapatero como investigado, mientras que hay "mucha lentitud" con cuestiones judiciales "que afectan a la derecha", en referencia a entre otros el caso del exministro 'popular' Cristóbal Montoro, "que está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar". Por el contrario, ha incidido, a Zapatero le imputaron un día y en apenas una semana ya tenía que estar declarando, aunque él pidió más tiempo "para poder defenderse", justifica la portavoz socialista que confía en que pueda despejar las sospechas. "Escucharemos porque seguramente todo tendrá su explicación", apunta.

Defiende a Narbona: "En este país existe el derecho de reunión" La portavoz del PSOE ha vuelto a defender a la presidenta del partido, Cristina Narbona, que ha sido llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional por unos mensajes que intercambió con la exmilitante. Así las cosas, asegura que Narbona "está tranquila" porque ha reconocido que la conocía, pero eso no significa, dice, que sea "culpable". "En este país existe el derecho de reunión", se queja, dando por hecho que podrá aclarar lo que le pregunte el juez "con total normalidad". También ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien a su juicio ha dado explicaciones y por tanto mantiene la "confianza en ella". Según recoge la UCO en un informe incorporado al sumario del 'caso Leire Díez, la exmilitante mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores. Mínguez ha reiterado que el PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez como le están pidiendo algunas voces dentro del partido, aunque siguen estudiando el caso y "viendo la documentación" para "después tomar una decisión". "En ningún momento se ha descartado y en ningún momento se ha dicho que se iba a hacer de manera inmediata. Son temas judiciales en que se tiene que mirar mucha documentación y por lo tanto se está valorando", ha apuntado, recalcando que "jamás" vio a Díez en Ferraz y ni siquiera tiene su número de teléfono.