El portavoz de Zapatero pide "perdón" por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas incautadas

Luis Arroyo, que ejerce como portavoz del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido disculpas por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas incautadas en el registro del despacho del exjefe del Ejecutivo después de que se conociera que en realidad ascienden a 1,3 millones de euros y no a "entre 30.000 y 50.000 euros", como él mismo comentó cuando se encontraron.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ordenó el análisis de las joyas, y según el informe realizado por la joyería Ansorena y en colaboración con el Instituto Gemológico Español, están valoradas en 1,3 millones de euros.

En un mensaje en la red social X, el también consultor de comunicación y presidente del Ateneo de Madrid, ha asegurado también que el propio Zapatero "dará explicaciones ante el juez, también de eso".

Además, ha afirmado que siempre ha tratado de "informar con honestidad y veracidad". "No concibo la comunicación de otro modo", ha señalado. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas de expresidente Zapatero", ha expresado.

“Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero.



Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo.



Gracias.“ — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026