El portavoz de Zapatero pide "perdón" por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas incautadas
- Las joyas están valoradas en 1,3 millones de euros y no "entre 30.000 y 50.000 euros", como él dijo
Luis Arroyo, que ejerce como portavoz del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido disculpas por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas incautadas en el registro del despacho del exjefe del Ejecutivo después de que se conociera que en realidad ascienden a 1,3 millones de euros y no a "entre 30.000 y 50.000 euros", como él mismo comentó cuando se encontraron.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ordenó el análisis de las joyas, y según el informe realizado por la joyería Ansorena y en colaboración con el Instituto Gemológico Español, están valoradas en 1,3 millones de euros.
En un mensaje en la red social X, el también consultor de comunicación y presidente del Ateneo de Madrid, ha asegurado también que el propio Zapatero "dará explicaciones ante el juez, también de eso".
Además, ha afirmado que siempre ha tratado de "informar con honestidad y veracidad". "No concibo la comunicación de otro modo", ha señalado. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas de expresidente Zapatero", ha expresado.
“Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero.— Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026
Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo.
Gracias.“
El registro del despacho de Zapatero
La oficina de Zapatero, ubicada en la calle Ferraz frente a la sede nacional del PSOE en Madrid, fue registrada el pasado 19 de mayo por la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, tras la citación del expresidente del Gobierno como imputado en una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra.
En dicho registro, los agentes hallaron una caja fuerte que contenía numerosas piezas de joyería, entre las que había collares, pulseras y sortijas con piedras preciosas, así como relojes de marca, pendientes, brazaletes y colgantes.
En aquel momento, Arroyo, que fue también asesor de Zapatero en la etapa de este en la Moncloa, aseguró, al igual que la secretaria del exjefe del Ejecutivo, que las joyas procedían de "la herencia "herencia tanto de la familia del presidente como de su esposa y también de regalos que han recibido a lo largo de los años". Y cifró su valor "entre 30.000 y 50.000 euros".