La Policía registra el despacho de Zapatero y tres empresas, entre ellas la de sus hijas

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han emprendido este martes a primera hora una batería de registros vinculados a la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y han irrumpido en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y tres empresas, incluida la de sus hijas.

El juez José Luis Calama ha autorizado estas operaciones, que han tenido entre sus objetivos el despacho de Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid y muy cercano a las oficinas centrales del PSOE, en busca de información potencialmente relevante para la causa. Coincide con la imputación del expresidente, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso Plus Ultra.

El registro se ha prolongado durante más de cuatro horas, hasta que en torno a las 14.00 horas más de una decena de agentes han abandonado el inmueble.

Por otra parte, la lista de empresas señaladas incluye Softgestor e Inteligencia Prospectiva, así como la agencia de publicidad What the Fav, propiedad de las hijas del expresidente, que han estado presentes junto a su abogada en las diligencias emprendidas por la UDEF y que se han prolongado también durante varias horas. La compañía What The Fav está especializada en EA Sports, patrocinios y organización de eventos de videojuegos.

El juez de la Audiencia Nacional busca indicios que relacionen a la empresa de las hijas de Zapatero con la compañía aérea Plus Ultra, en particular para intentar dilucidar si cobraron de alguna de las firmas incluidas dentro de esta presunta trama.

La citada aerolínea, y más concretamente el rescate de 53 millones de euros autorizado tras la pandemia, figura en el centro de estas investigaciones. El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan los supuestos pagos de la aerolínea con el dinero del rescate a la consultora Análisis Relevante —propiedad de un amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez— y el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del expresidente por trabajos para esta última empresa que pudieron no haberse realizado.

Zapatero ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.