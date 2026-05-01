Sánchez y Zapatero arropan a Montero en el arranque de campaña en Andalucía: "Hay partido y lo vamos a ganar"

El PSOE ha tirado de dos sus pesos pesados como son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el primer gran mitin de esta campaña electoral en Andalucía, que ha tenido lugar en el municipio malagueño de Cártama. Los socialistas son conscientes de que las encuestas no les son nada halagüeñas y por eso han decidido apostar por un arranque con estas dos figuras, que han arropado a la candidata, María Jesús Montero, ante unos 2.000 asistentes en el pabellón de la ciudad.

"El PSOE solo pierde las elecciones cuando las da por perdidas", ha advertido Sánchez. Posteriormente, ha dicho con contundencia: "En estas elecciones hay partido, y lo vamos a ganar", unas declaraciones que han puesto de pie a parte del público.

"Hay partido, lo vamos a ganar con movilización, coherencia y uniendo las fuerzas en torno al PSOE y a María Jesús Montero", ha remarcado. El expresidente Zapatero ha seguido la misma línea en su intervención, tratando de insuflar ánimo a los suyos: "Hay remontada, ¡a por ello!".

En el mitin de este viernes, María Jesús Montero ha anunciado nuevas propuestas para mejorar el acceso a la vivienda. Entre ellas figuran la de triplicar la ayuda al alquiler y facilitar el 20% de la entrada a las personas que quieran comprar un piso o una casa.

Críticas a PP y Vox y defensa de la regularización de personas migrantes En el mitin de este viernes en Cártama, Zapatero ha advertido que el próximo 17 de mayo "votar al PP es lo mismo que votar a Vox", ya que "tienen la misma política". "Están ya en contra del cambio climático... ¡todas las políticas son las mismas!", ha dicho con contundencia. El expresidente del Gobierno también ha defendido la regularización de personas migrantes que aprobó hace pocas semanas el Gobierno, tras criticar que los partidos de derecha solo ve con buenos ojos a este colectivo "para cuidar a los mayores y para trabajar en la construcción". La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta ha completado esta reflexión, tras reivindicar que "en este país cabemos todos y todas, y nadie sobra".

El PSOE buscará movilizar a su electorado en todas las provincias El Partido Socialista ha querido sacar músculo y animar a los suyos desde un buen inicio, ya que minutos antes de que empezara el mitin un miembro de la organización ha pedido un gran aplauso por la formación política, que este sábado 2 de mayo cumplirá 147 años de su fundación. Zapatero ha recordado también esta fecha en su intervención. "Feliz cumpleaños al Partido Socialista Obrero Español. Felicitémoslo, que ha hecho mucho por España", ha dicho. El mensaje ha ido directo al público, que ha agitado con fuerza banderas andaluces y del PSOE y ha aplaudido largamente al expresidente del Gobierno. Los asistentes al mitin de este viernes en Cártama, con banderas andaluzas y con el logo del PSOE. RTVE / Àlex Cabrera Cártama es una plaza importante para el PSOE: actualmente es el municipio más grande de la provincia de Málaga (28.000 habitantes) en el que mantiene la alcaldía. Hasta el 2023 también retuvo otra gran plaza, Mijas (90.000 habitantes), pero en la actualidad el Ayuntamiento está en manos del PP. Málaga, además, es una provincia que ha basculado los últimos años entre el PP y el PSOE; sin embargo, en las elecciones autonómicas de 2022 se tiñó completamente de azul, ganando los populares diez de los 17 diputados que reparte este territorio.