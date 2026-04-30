Moreno abre campaña en Sevilla apelando a "la estabilidad" y pide un "Gobierno fuerte": "No nos podemos meter en líos"

El candidato del PP a la reeleción a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elegido los Jardines de Murillo de Sevilla para dar los primero pasos de esta campaña electoral. Arropado por parte de sus actuales consejeros y ante centenares de personas, Moreno ha pedido "fuerza" para lograr "un Gobierno fuerte" que dote de estabilidad a la comunidad autónoma cuatro años más.

En ese sentido, ha insistido en que para que "la seguridad y la solidez" se mantengan en la región, es necesario "no meterse en líos", una clara referencia a sus votantes para que el futuro Ejecutivo de Andalucía no dependa de Vox. Justamente esta semana, el popular Jorge Azcón ha sido investido presidente de Aragón gracias a los votos de la ultraderecha, y hace pocos días que la extremeña María Guardiola logró mantenerse en la Junta tras pactar también con los de Abascal.

En su primer mitin, Moreno ha pedido a los andaluces que hagan "un examen de su gestión". "Somos muy dados a olvidar, y yo pido que cuando uno hace un balance se haga memoria para saber donde estábamos y ver ahora donde estamos", refiriéndose a las tareas llevadas a cabo en sus dos legislaturas en San Telmo.

El candidato popular busca renovar la confianza de los andaluces el próximo 17 de mayo y volver a disponer de mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. En esta legislatura, Moreno Bonilla ha logrado aprobar todo tipo de leyes y todos los Presupuestos del mandato sin la necesidad de pactos, y su intención es la de poder seguir así cuatro años más.

Desde su entorno mantienen la cautela y no dan por hecho de nuevo la mayoría absoluta en Andalucía. De hecho, insisten en que "no es nada fácil" y por ello plantean una campaña electoral con actos casi diarios en las ocho provincias de la comunidad autónoma. De este modo, esperan poder llegar al máximo de electores en la región, la segunda más extensa de España, solo por detrás de Castilla y León.

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