Directo: Azcón afronta su investidura en Aragón con el apoyo de Vox tras pactar la "prioridad nacional"
- El aragonés será investido presidente previsiblemente con los 26 diputados del PP y los 14 de Vox
- Azcón ha defendido su pacto, que da una vicepresidencia y tres consejerías al partido de Abascal
El popular Jorge Azcón se someterá este miércoles a su primera votación en las Cortes de Aragón para ser investido presidente de la comunidad para un segundo mandato con mayoría absoluta gracias al apoyo de Vox.
En esta ocasión, Azcón contará con el apoyo de los 26 diputados de su formación y los 14 que logró el partido de Santiago Abascal en las primeras elecciones autonómicas adelantadas de la comunidad, con lo que será investido con seis diputados más de la mayoría absoluta de las Cortes de Aragón, que conforman 67 parlamentarios.
Desde las 10.00 en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes, el debate de investidura se retoma con la segunda sesión del pleno extraordinario, después de que este martes Azcón defendiera el pacto alcanzado con Vox y la "prioridad nacional" que recoge el acuerdo y desgranara algunas medidas que prevén llevar a cabo durante los próximos cuatro años.
Unos planteamientos a los que los portavoces de los grupos parlamentarios podrán replicar este miércoles para posicionarse sobre la investidura, comenzando por los que lo harán en contra (PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe e IU) y después por los que lo apoyan (PP y Vox).
Cada portavoz tendrá 20 minutos para exponer sus aportaciones y Azcón podrá responderles de manera individual o conjunta. Si el candidato les responde, los grupos parlamentarios contarán con otros diez minutos para replicarle y Azcón podrá volver a responder.
La sesión plenaria concluirá con la votación pública por llamamiento y para ser investido Azcón necesitará obtener el voto de la mayoría absoluta.
Defiende la "prioridad nacional" pactada con Vox
Azcón defendió este martes durante su debate de investidura el pacto alcanzado con Vox que pivota sobre la "prioridad nacional" y ofrece una vicepresidencia y tres consejerías. "El pacto incluye medidas concretas para que los aragoneses no se vean postergados en el acceso a las ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", dijo durante un discurso de cerca de dos horas ante las Cortes de Aragón.
Según el presidente en funciones, el concepto "es fácil de entender". "Quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven", ha señalado.
En su argumentación, el líder aragonés dijo que la comunidad necesita "necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas", pero si vienen a "contribuir con su trabajo a la creación de riqueza". Sin embargo, ha señalado que su Gobierno debe "luchar con todos nuestros medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella".
"Que nadie busque confundir: este enfoque de la prestación de ayudas y servicios públicos se hará cumpliendo estrictamente la legalidad, y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica", ha continuado entre aplausos de la bancada 'popular'. "Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad", zanjó al respecto.