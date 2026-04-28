En directo: Azcón afronta el debate de investidura para volver a ser presidente tras el pacto con Vox

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón (PP), afronta este martes un debate de investidura con la tranquilidad de tener el apoyo de Vox.

El pacto firmado el pasado 22 de abril por PP y Vox en Aragón ha allanado el camino del 'popular' Azcón para revalidar su cargo como presidente de la comunidad en un pleno de investidura que celebra su primera sesión, con el discurso del candidato sin límite de tiempo.

Azcón, único candidato propuesto por la presidenta de la Cámara, María Navarro, afronta así su investidura cinco días antes de que, el 3 de mayo, expirara el plazo para una repetición electoral tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero.