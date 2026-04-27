La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 27 de abril con Quevedo como invitado

La pasada semana estrenó su nuevo disco uno de los artistas más populares y escuchados de nuestro país y hoy visita a David Broncano para ofrecer una muestra en directo. El canario Quevedo es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar al público su tercer álbum, Baifo. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

Quevedo vuelve a La Revuelta con su baifo

La última vez que Quevedo visitó a David Broncano lo hizo poco después de su reaparición tras un retiro temporal, y con el carnet de conducir recién sacado en Cuenca. Además, el artista canario más popular del momento reveló que, pese a todo su éxito, seguía viviendo con sus padres y su hermana mayor cada vez que regresaba a Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora, a sus 24 años y avalado por los cientos de millones de reproducciones de “Vista al mar”, “Punto G” o “Playa del inglés”, o los miles de millones de “Columbia” y su sesión con Bizarrap, Pedro vuelve a la carga con El Baifo, un proyecto en el que se entrecruzan la música urbana de baile y la identidad de sus raíces canarias. El reggaetón y el dembow se empapan de sonidos tropicales, merengue o mambo en un álbum en el que Quevedo cuenta con las colaboraciones de sus habituales Lucho RK, La Pantera y Juseph, pero también con iconos como Elvis Crespo o Tony Tun Tun, y formaciones canarias como Los Gofiones o Nueva Línea.