Los médicos exigen a Pedro Sánchez su intervención directa después de tres semanas de huelga nacional

El conflicto médico en España ha escalado hasta la Presidencia del Gobierno al inicio de la que es ya la "tercera semana de huelga médica y facultativa del año". Tras dieciséis jornadas de paros y más de diez reuniones sin resultados, los convocantes advierten que el conflicto ha alcanzado un "punto decisivo".

El Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA, ha enviado una carta formal a Pedro Sánchez solicitando que "asuma la responsabilidad de la negociación".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho este lunes que va a "seguir trabajando" aunque denuncia que "hay alguna serie de intereses —que yo desconozco cuales son— para mantener una huelga que ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales". García ha querido aclarar que "todas las reivindicaciones legítimas" pero ha insistido en que "están plasmadas en los documentos legales que hemos avanzado".

Crisis de interlocución Los sindicatos médicos han sido tajantes al afirmar que Mónica García, "ha dejado de ser una interlocutora válida". De las guardias de 24 horas a la compatibilidad con el sector privado: ¿por qué siguen en huelga los médicos? Daniel Herrero Critican su "evidente desgaste político" y la falta de avances, señalando que la titular del ministerio carece de "capacidad efectiva de decisión" para resolver una crisis que ya excede su ámbito competencial. Los facultativos denuncian que las prioridades de la ministra parecen estar orientadas "hacia otros escenarios políticos", lo que obliga a buscar una interlocución más "sólida y estable" directamente en el jefe del Ejecutivo.

Intervención de Presidencia La exigencia de que Sánchez tome el "control político de esta situación" responde a que los sindicatos consideran el conflicto como una "cuestión de Gobierno". Según las fuentes, la crisis se originó por un anteproyecto de reforma del Estatuto Marco impulsado "sin una negociación real con el colectivo" y sin el consenso de otros ministerios implicados. Sanidad alcanza un acuerdo para desbloquear el nuevo Estatuto Marco sin el apoyo de los sindicatos médicos Álvaro Caballero El Comité de Huelga recalca que es necesaria una "intervención directa" del presidente para garantizar la sostenibilidad del sistema y corregir un planteamiento que cuenta con el "rechazo total de los médicos".