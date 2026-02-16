Los médicos emprenden la primera de las semanas de huelga convocada contra el Estatuto Marco impulsado por Sanidad

Los médicos están llamados a la huelga esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Los paros están previstos entre el lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Las organizaciones convocantes de la huelga rechazan la propuesta de reforma de Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad acordó el pasado 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, y que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

Los paros que comienzan esta semana son la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos.

Las demandas de los médicos Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida. La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones. Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.