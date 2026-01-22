Los sindicatos médicos convocan varias semanas de huelga desde el 16 de febrero para exigir un estatuto propio

Los sindicatos médicos que forman parte del Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para protestar contra el estatuto marco que negocia el ministerio de Sanidad que dirige la ministra Mónica García y para exigir una regulación especifica para este colectivo y mejoras laborales.

En concreto, el reparto acordado para esos paros es de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, de momento, hasta el mes de junio como primera etapa de esta convocatoria.

Los representantes sindicales insisten en que siguen con su mano tendida al diálogo "con la esperanza de que el ministerio de Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Además de la huelga, acompañarán sus reivindicaciones con movilizaciones. La primera de ellas, es la manifestación unitaria que llaman a secundar, en Madrid, el 14 de febrero. Según los convocantes, su intención es que "los profesionales de todas las comunidades autónomas muestren por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Las fechas de los paros de los médicos Los paros están convocados para semanas completas durante cuatro meses consecutivos. Al ser una convocatoria de huelga indefinida está abierta la posibilidad de ampliar posteriormente más semanas en los meses siguientes. Los paros serán en las siguientes fechas: Mes de febrero, del lunes 16 al viernes 20.

Mes de marzo, del lunes 16 al viernes 20.

Mes de abril, del lunes 27 al viernes 30.

Mes de mayo, del lunes 18 al viernes 22.

Mes de junio, del lunes 15 al viernes 19. Estas fechas las han comunicado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Las agrupaciones sindicales recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas. 06.08 min Huelga del personal sanitario el pasado enero: "Solo pedimos los mismos derechos que cualquier otro trabajador en este país"