Los sindicatos médicos convocan varias semanas de huelga desde el 16 de febrero para exigir un estatuto propio
- Llaman a secundar una gran manifestación unitaria, en Madrid, el próximo 14 de febrero
- De momento, hay convocados parones semanales y movilizaciones hasta el mes de junio
Los sindicatos médicos que forman parte del Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para protestar contra el estatuto marco que negocia el ministerio de Sanidad que dirige la ministra Mónica García y para exigir una regulación especifica para este colectivo y mejoras laborales.
En concreto, el reparto acordado para esos paros es de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, de momento, hasta el mes de junio como primera etapa de esta convocatoria.
Los representantes sindicales insisten en que siguen con su mano tendida al diálogo "con la esperanza de que el ministerio de Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".
Además de la huelga, acompañarán sus reivindicaciones con movilizaciones. La primera de ellas, es la manifestación unitaria que llaman a secundar, en Madrid, el 14 de febrero. Según los convocantes, su intención es que "los profesionales de todas las comunidades autónomas muestren por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".
Las fechas de los paros de los médicos
Los paros están convocados para semanas completas durante cuatro meses consecutivos. Al ser una convocatoria de huelga indefinida está abierta la posibilidad de ampliar posteriormente más semanas en los meses siguientes. Los paros serán en las siguientes fechas:
- Mes de febrero, del lunes 16 al viernes 20.
- Mes de marzo, del lunes 16 al viernes 20.
- Mes de abril, del lunes 27 al viernes 30.
- Mes de mayo, del lunes 18 al viernes 22.
- Mes de junio, del lunes 15 al viernes 19.
Estas fechas las han comunicado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).
Las agrupaciones sindicales recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas.
La petición de los médicos
Las reivindicaciones del sector médico giran en torno a la exigencia de tener un estatuto marco propio que mejore sus condiciones laborales. Piden que, en ningún caso, la remuneración de las guardias sea inferior al coste de la hora ordinaria y que además esas guardias computen para su jubilación. Además, plantean una reducción de las horas guardia para que no sean, como ahora, más de 17 horas seguidas. También esperan que un estatuto propio marque mejoras en la conciliación y mayores salarios que eviten la fuga a la sanidad privada de los facultativos. Asimismo, entre las reivindicaciones se incluye una jornada laboral de 35 horas, entre otros puntos.
Precisamente, hace unas semanas, el portavoz de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, Samuel García Rubio, señaló en los micrófonos de Las Mañanas de RNE que lo que quieren "son los mismos derechos que cualquier otro trabajador en este país". Y añadió García Rubio que "para eso es fundamental el poder defendernos nosotros mismos de los posibles abusos e injusticias de la Administración".
En comparecencias recientes, la ministra de Sanidad ha señalado varias veces que un estatuto exclusivo para los médicos “es inviable” porque en su opinión, excluiría al resto de profesionales sanitarios. Mónica García mantiene que sí es posible incorporar un reconocimiento específico de los médicos pero dentro de un estatuto común, sin crear un marco propio exclusivo para el colectivo médico.