Mónica García lamenta que los sindicatos médicos "apuesten por la confrontación" al levantarse de las negociaciones
- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz han abandonado la mesa de negociación
- Siguen pidiendo un estatuto propio y mantienen la convocatoria de huelga para los días 15 y 16 de enero
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en una entrevista concedida al Canal 24 Horas que "lamenta" que los sindicatos médicos "se hayan levantado de la mesa" de negociación, y que "hayan apostado por la confrontación". "Lo único que les pedíamos es que nos dieran respuesta a una propuesta que les mandamos el 1 de diciembre en respuesta a las reivindicaciones que ellos tenían y que están incluidas en el texto", ha agegado.
García se ha referido así al hecho de que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) hayan abandonado este miércoles las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Los dos colectivos, que siguen reclamando un estatuto exclusivo para los médicos, mantienen así la huelga convocada para los días 15 y 16 de enero.
"Nosotros les hemos tendido la mano, como siempre, para que se sumen al acuerdo que alcanzamos el lunes, y también para que nos den respuesta a la última propuesta que les hicimos el 1 de diciembre que daba salida a sus demandas", aunque "han decidido levantarse de la mesa y apostar por la vía de la confrontación, pero este mismo viernes volvemos a tener otra vez otra mesa de diálogo con los representantes de todos los sindicatos del ámbito, entre los que también están los que se han levantado hoy de la mesa, y esperemos que lleguemos a un texto de consenso", ha continuado.
"Una de sus reivindicaciones es una mesa paralela, pero es que esos mismos sindicatos que se han levantado están ya en la otra mesa, y no se puede estar en misa y repicando", ha apostillado García, para aclarar que "básicamente lo que nosotros decimos es que esa es la mesa que tiene legitimidad, donde están representados los médicos, no solamente a través del sindicato CESM, sino también de otros sindicatos que por supuesto también representan a los médicos y las médicas".
"Le haríamos un flaco favor al resto de los profesionales si solo impusiéramos las mejoras laborales enfocadas al colectivo médico", ha recalcado la ministra.
"Voluntad de diálogo inexistente"
Por su parte, CESM y SMA han acusado al Ministerio de Sanidad de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.
Estos dos sindicatos han emitido un comunicado de prensa para responder al Ministerio de Sanidad, que había informado previamente de que los representantes del comité de huelga de CESM y SMA se habían levantado de la reunión de este miércoles sin sumarse al consenso alcanzado el pasado lunes con el resto de sindicatos (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) que negocian el estatuto marco en representación de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.
En el comunicado, los dos sindicatos -convocantes de las recientes huelgas de médicos y que reclaman un estatuto propio solo para este colectivo- aclaran que a la reunión de este miércoles se ha sumado por primera vez el secretario general de Sanidad, Javier Padilla. Según su relato, Padilla ha anunciado que el "Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes -con los otros sindicatos- y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas".
Los miembros del comité de huelga han abandonado entonces la reunión "una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".
"La única salida es intensificar la protesta"
"Se nos ha faltado al respeto, se nos ha cambiado el orden del día de la reunión que teníamos para esta tarde, y el Ministerio se ha negado tener a bien dos mesas de negociación paralelas", ha asegurado Víctor Pedrera, secretario general de CESM, en declaraciones recogidas por RNE.
Y en este punto ya nos atiende el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera.
¿Qué tal? Buenas tardes
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué os habéis levantado de la mesa?
Bueno, porque nos han invitado a levantarnos.
La primera ruina a la que acude el número dos del ministerio, el señor Javier Padilla, ha venido con el
claro mensaje para el colectivo médico que el ministerio no está dispuesto a
negociar aparte con los médicos sus reivindicaciones y que se limitaba a que
aceptáramos esas supuestas mejoras que ha probado más que aprobado que ha pactado con
el resto de sindicatos del ámbito, que nada tienen que ver con las reivindicaciones históricas que estamos haciendo el
colectivo médico y que son las que han llevado al conflicto con el ministerio
Claro, Sanidad, insiste en que el nuevo texto del Estatuto Marcos incorpora todas las demandas, entre ellas la mejora de los derechos laborales y
la supresión progresiva, dicen textualmente en su nota, de las guardias de 24 horas
Desde vuestras reivindicaciones, ¿qué
falta? Falta la principal reivindicación de todas ellas.
Nosotros hemos pedido un estatuto propio, un ámbito propio de negociación.
¿Por qué? Pues porque todas esas..
supuestas condiciones laborales que afectan en exclusiva al colectivo médico se negocian fuera
del colectivo médico.
Se está negociando con sindicatos en los cuales la representación del colectivo médico es prácticamente
testimonial. No hemos pedido un estatuto propio por el hecho de que nos consideremos
como una profesión distinta o elitista como incluso se nos ha acusado del propio ministerio
sino porque nuestras condiciones laborales son distintas y las condiciones laborales distintas se tienen que negociar con
quien realmente las tiene que ejecutar que es el colectivo médico hemos pedido que se reclasifique a
los profesionales atendiendo directamente a su grado de formación y si no nos acumula
a todos en un batiburrillo de grupos profesionales con grupos con menor formación
y por supuesto con menor asunción de responsabilidad hemos pedido que no se nos discrimine con el
las incompatibilidades o con la movilidad forzosa
la movilidad forzosa que teóricamente se aplica a todos los grupos profesionales en la práctica real sólo se
aplican los médicos porque somos el grupo profesional más defectuoso y que menos
el que más falta en determinados puntos.
En definitiva, hemos pedido también que se nos considere profesión de riesgo
cara a la jubilación anticipada y cara al reconocimiento de una profesión que estuvo dando la cara, que perdió
125 vidas durante la pandemia, fundamentalmente por tener que protegerse en algunos casos con bolsas de
basura y evidentemente todas esas peticiones han caído un saco roto un estatuto específico para
roto
la cohesión del Sistema Nacional de Salud.
¿Sin eso no se van a volver a sentar a la mesa?
Nosotros nos sentaremos siempre que nos llamen, pero sí, verdadera voluntad negociadora.
Si se nos llama para tomarnos el pelo, como han hecho hoy, teníamos hoy un orden del día en la reunión previsto
para negociar los puntos específicos de los que acabo de mencionar, pero la reunión
se ha limitado a decirnos que con nosotros no se va a negociar nada aparte.
Evidentemente, si te convocan y te dicen
eso, nada más entrar a la reunión te están diciendo que ya te puedes levantar y te puedes ir
Si la administración rectifica y tiene intención de plantearse
una negociación real con el colectivo médico, por supuesto que volveremos.
Pero visto lo visto, nos parece hoy por hoy una..
ilusión más que otra cosa.
Claro, yo se lo preguntaba porque ustedes reivindican un estatuto específico para los médicos
Sanidad lo descarta, parece que la negociación está en un punto muerto
Pues es la decisión del Ministerio de Sanidad.
Toda Europa, prácticamente toda Europa, los médicos tienen una regulación
propia porque es una profesión que tiene unas condiciones laborales distintas, tiene un nivel de responsabilidad distinto..
y si en Francia si en Alemania si en nuestro vecino Portugal nuestros compañeros
están regulados y son ellos los que negocian con la administración de sus condiciones laborales, no entendemos porque España tiene que ser
en ese aspecto una excepción.
Cinco sindicatos han llegado a un preacuerdo con el ministerio, los dos sindicatos
médicos, uno de ellos el suyo, no.
¿Desde el ministerio les acusan a los sindicatos médicos?
de apostar por la confrontación, ¿es así?
Nosotros creemos que quien apuesta por la confrontación realmente
es el Ministerio...
...y yo creo que deberían haber entendido
cuál ha sido la respuesta del colectivo.
El colectivo se ha manifestado de una forma clara, sin ambajes y sin dudas.
Los médicos no pueden seguir trabajando
no pueden seguir ejerciendo la medicina con las condiciones laborales que establece el Ministerio
el actual estatuto marco y que maquilla apenas el estatuto que pretende aprobar
la ministra Mónica García.
Necesitamos un cambio real del paradigma que haga la salida
pública atractiva para los médicos y no se convierta en un elemento de repulsión,
que es lo que estamos viendo en los últimos años.
Se empezó viendo el aumento de médicos que sirvan al extranjero, que no es una cantidad..
excesivamente alta, pero lo que sí que está viendo en los últimos años es que muchos compañeros
nuestros están abandonando la medicina pública por la medicina privada y el resultado es que cada vez tenemos más problemas
para encontrar médicos de familia, para encontrar médicos en los hospitales comarcales y en aquellos puestos
donde las condiciones de labor de edad son realmente penosas, condiciones de agendas de primaria
de 50 y 60 pacientes, estamos viendo a compañeros que están haciendo 70, 80 y 90
horas de guardia a la semana, especialmente en territorio ministerio, que es
INGESA, lo que gobierna Ceuta y Melilla, y en definitiva unas condiciones laborales que la consecuencia
fundamental que están teniendo, no es que los médicos estén a desagusto, sino que la sanidad pública se esté quedando sin médicos
médico andaluz se han levantado de esa negociación
con Sanidad, que parece estar en un punto muerto.
¿Van a seguir con las movilizaciones?
¿Habrá nuevas jornadas de huelga?
Habrá escalada en la protesta
y decidiremos en nuestras juntas
respectivas de los sindicatos
que nuevas movilizaciones y nuevas jornadas de huelga se van a poner en marcha, pero ya le adelanto que..
el conflicto ha entrado en una vorágine que la única salida que nos queda es intensificar la protesta
Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, muchas gracias por atendernos aquí en
el canal 24 horas, un placer.
"El conflicto ha entrado en una vorágine en la que la única salida que nos queda es intensificar la protesta", ha advertido después Pedrera en una entrevista concedida al Canal 24 Horas. "Nos han invitado a levantarnos. La primera reunión a la que acude el número dos del Ministerio, Javier Padilla, ha venido con el claro mensaje de que el Ministerio no estaba dispuesto a negociar aparte con los médicos sus reivindicaciones y que se limitaba a que aceptáramos esas supuestas mejoras que ha pactado con el resto de sindicatos del ámbito, que nada tienen que ver con las reivindicaciones históricas que estamos haciendo el colectivo médico", ha valorado el representante sindical.
En cuanto a la propuesta presentada por el Ministerio que dirige Mónica García, asegura que "falta la principal reivindicación de todas: nosotros hemos pedido un estatuto propio, un ámbito propio de negociación, porque todas esas supuestas condiciones laborales que afectan en exclusiva al colectivo médico se negocian fuera del colectivo médico, se está negociando con sindicatos en los que el colectivo médico es prácticamente testimonial […] Pedimos un estatuto marco diferente porque nuestras condiciones laborales son distintas".