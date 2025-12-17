Mónica García lamenta que los sindicatos médicos "apuesten por la confrontación" al levantarse de las negociaciones

heridos

Los médicos han rechazado el preacuerdo entre Sanidad y cinco sindicatos para reformar el Estatuto

Marco de los profesionales sanitarios.

Los facultativos se han levantado hoy de la mesa de negociación y anuncian que

continuarán con las movilizaciones.

Su principal reivindicación es que se reconozca una

norma específica para su colectivo y que regule sus condiciones laborales.

Desde el ministerio acusan a

los sindicatos médicos de apostar por la confrontación y lamentan que no se sumen

al consenso

Y en este punto ya nos atiende el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera.

¿Por qué os habéis levantado de la mesa?

Bueno, porque nos han invitado a levantarnos.

La primera ruina a la que acude el número dos del ministerio, el señor Javier Padilla, ha venido con el

claro mensaje para el colectivo médico que el ministerio no está dispuesto a

negociar aparte con los médicos sus reivindicaciones y que se limitaba a que

aceptáramos esas supuestas mejoras que ha probado más que aprobado que ha pactado con

el resto de sindicatos del ámbito, que nada tienen que ver con las reivindicaciones históricas que estamos haciendo el

colectivo médico y que son las que han llevado al conflicto con el ministerio

Claro, Sanidad, insiste en que el nuevo texto del Estatuto Marcos incorpora todas las demandas, entre ellas la mejora de los derechos laborales y

la supresión progresiva, dicen textualmente en su nota, de las guardias de 24 horas

Desde vuestras reivindicaciones, ¿qué

falta? Falta la principal reivindicación de todas ellas.

Nosotros hemos pedido un estatuto propio, un ámbito propio de negociación.

¿Por qué? Pues porque todas esas..

supuestas condiciones laborales que afectan en exclusiva al colectivo médico se negocian fuera

del colectivo médico.

Se está negociando con sindicatos en los cuales la representación del colectivo médico es prácticamente

testimonial. No hemos pedido un estatuto propio por el hecho de que nos consideremos

como una profesión distinta o elitista como incluso se nos ha acusado del propio ministerio

sino porque nuestras condiciones laborales son distintas y las condiciones laborales distintas se tienen que negociar con

quien realmente las tiene que ejecutar que es el colectivo médico hemos pedido que se reclasifique a

los profesionales atendiendo directamente a su grado de formación y si no nos acumula

a todos en un batiburrillo de grupos profesionales con grupos con menor formación

y por supuesto con menor asunción de responsabilidad hemos pedido que no se nos discrimine con el

las incompatibilidades o con la movilidad forzosa

la movilidad forzosa que teóricamente se aplica a todos los grupos profesionales en la práctica real sólo se

aplican los médicos porque somos el grupo profesional más defectuoso y que menos

el que más falta en determinados puntos.

En definitiva, hemos pedido también que se nos considere profesión de riesgo

cara a la jubilación anticipada y cara al reconocimiento de una profesión que estuvo dando la cara, que perdió

125 vidas durante la pandemia, fundamentalmente por tener que protegerse en algunos casos con bolsas de

basura y evidentemente todas esas peticiones han caído un saco roto un estatuto específico para

la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

¿Sin eso no se van a volver a sentar a la mesa?

Nosotros nos sentaremos siempre que nos llamen, pero sí, verdadera voluntad negociadora.

Si se nos llama para tomarnos el pelo, como han hecho hoy, teníamos hoy un orden del día en la reunión previsto

para negociar los puntos específicos de los que acabo de mencionar, pero la reunión

se ha limitado a decirnos que con nosotros no se va a negociar nada aparte.

Evidentemente, si te convocan y te dicen

eso, nada más entrar a la reunión te están diciendo que ya te puedes levantar y te puedes ir

Si la administración rectifica y tiene intención de plantearse

una negociación real con el colectivo médico, por supuesto que volveremos.

Pero visto lo visto, nos parece hoy por hoy una..

ilusión más que otra cosa.

Claro, yo se lo preguntaba porque ustedes reivindican un estatuto específico para los médicos

Sanidad lo descarta, parece que la negociación está en un punto muerto

Pues es la decisión del Ministerio de Sanidad.

Toda Europa, prácticamente toda Europa, los médicos tienen una regulación

propia porque es una profesión que tiene unas condiciones laborales distintas, tiene un nivel de responsabilidad distinto..

y si en Francia si en Alemania si en nuestro vecino Portugal nuestros compañeros

están regulados y son ellos los que negocian con la administración de sus condiciones laborales, no entendemos porque España tiene que ser

en ese aspecto una excepción.

Cinco sindicatos han llegado a un preacuerdo con el ministerio, los dos sindicatos

médicos, uno de ellos el suyo, no.

¿Desde el ministerio les acusan a los sindicatos médicos?

de apostar por la confrontación, ¿es así?

Nosotros creemos que quien apuesta por la confrontación realmente

es el Ministerio...

...y yo creo que deberían haber entendido

cuál ha sido la respuesta del colectivo.

El colectivo se ha manifestado de una forma clara, sin ambajes y sin dudas.

Los médicos no pueden seguir trabajando

no pueden seguir ejerciendo la medicina con las condiciones laborales que establece el Ministerio

el actual estatuto marco y que maquilla apenas el estatuto que pretende aprobar

la ministra Mónica García.

Necesitamos un cambio real del paradigma que haga la salida

pública atractiva para los médicos y no se convierta en un elemento de repulsión,

que es lo que estamos viendo en los últimos años.

Se empezó viendo el aumento de médicos que sirvan al extranjero, que no es una cantidad..

excesivamente alta, pero lo que sí que está viendo en los últimos años es que muchos compañeros

nuestros están abandonando la medicina pública por la medicina privada y el resultado es que cada vez tenemos más problemas

para encontrar médicos de familia, para encontrar médicos en los hospitales comarcales y en aquellos puestos

donde las condiciones de labor de edad son realmente penosas, condiciones de agendas de primaria

de 50 y 60 pacientes, estamos viendo a compañeros que están haciendo 70, 80 y 90

horas de guardia a la semana, especialmente en territorio ministerio, que es

INGESA, lo que gobierna Ceuta y Melilla, y en definitiva unas condiciones laborales que la consecuencia

fundamental que están teniendo, no es que los médicos estén a desagusto, sino que la sanidad pública se esté quedando sin médicos

médico andaluz se han levantado de esa negociación

con Sanidad, que parece estar en un punto muerto.

¿Van a seguir con las movilizaciones?

¿Habrá nuevas jornadas de huelga?

Habrá escalada en la protesta

y decidiremos en nuestras juntas

respectivas de los sindicatos

que nuevas movilizaciones y nuevas jornadas de huelga se van a poner en marcha, pero ya le adelanto que..

el conflicto ha entrado en una vorágine que la única salida que nos queda es intensificar la protesta

Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, muchas gracias por atendernos aquí en

el canal 24 horas, un placer.