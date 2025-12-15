Sanidad consulta a los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP

La ministra de Sanidad, Mónica García, consulta este lunes con los sindicatos del ámbito de negociación si retira el borrador del estatuto marco tal y como ha exigido el PP. La reunión, prevista para las 10:30, tiene lugar después de casi tres años de reuniones en las que se han pactado mejoras para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La responsable de Sanidad decidió plantear esta consulta tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado viernes, en la que los consejeros del PP pidieron la retirada del texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también organizaciones que representan al resto de trabajadores del SNS.

Mónica García enfatizó que hará todo lo posible para que llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero reconoció que el ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Huelga de cuatro días Los sindicatos médicos convocantes de las cuatro jornadas de huelga secundadas la semana pasada para reclamar un estatuto propio y la interlocución directa con la administración han celebrado "el enorme seguimiento como demostración de que la lucha contra el borrador del estatuto marco no se detiene". Por su parte, el PP también ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama la comparecencia parlamentaria de la ministra "para que dé explicaciones sobre el caos provocado" y la retirada del estatuto marco para abordar una nueva propuesta que reúna un "consenso real" tanto de profesionales sanitarios como de las comunidades. Los médicos inician su tercera huelga del año contra el estatuto de Sanidad