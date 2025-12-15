En directo: Pradas se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la dana del Congreso porque está investigada

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta en el juzgado de Catarroja, acaba de anunciar que se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024. "Como saben en estos momentos hay una investigación judicial abierta", ha dicho la entonces consellera del Govern de Carlos Mazón, que ha recordado su situación de investigada junto el exsecretario autonómico de emergencias, y ha asegurado que "por respeto a la investigación judicial" ha decidido no responder a las preguntas de los diputados siguiendo el "consejo" de su equipo jurídico.

El primer turno para interrogar a Pradas correspondía a la diputada del Grupo Mixto Águeda Micó, de Compromís, que solo ha podido formular la primera pregunta antes de que la compareciente anunciara su decisión. "¿Tienes usted formación en emergencias?", le ha preguntado Micó en valenciano, a lo que Pradas ha respondido anunciando su decisión y ha intentado trasladar a los integrantes de la comisión unas "consideraciones" para que pudieran valorarlas y tenerlas en cuenta a la hora de elaborar las conclusiones.

Sin embargo, antes de que Pradas pudiera continuar su intervención la presidenta de la comisión de la dana, Carmen Martínez Ramírez, ha intervenido para recordarle que no puede intervenir en ese formato y que se encargará de recoger las "consideraciones" para hacérselas llegar a los parlamentarios.

La exconsellera, convocada tras aportar los mensajes a la jueza Su comparecencia llegaba tras aportar Pradas a la causa los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón y con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, en los que ella avisaba, a las 16:28 horas, de que había muerto una persona en Utiel y José Manuel Cuenca le respondía: "De confinar nada". Las primeras sesiones de la comisión de la dana en la Cámara Baja se centraron en conocer el testimonio de las víctimas de la riada que dejó 230 personas víctimas mortales en la provincia de Valencia. Las asociaciones que representan a los damnificados reprocharon la actitud del Gobierno valenciano, al que acusaron de "mentir" y de "esconder pruebas" como los videos y audios de la reunión del Cecopi que después salieron a la luz. Sin embargo, Mazón aseguró en esta misma comisión que aquel día, concretamente a las 19:43, "nadie sabía que la gente se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada". Mazón asegura que "nadie sabía que la gente se ahogaba" en la tarde de la dana: "No se avisó del barranco del Poyo" Álvaro Caballero Pradas fue convocada a esta comisión el pasado 1 de diciembre tras emitirse la entrevista en La Sexta en la que aseguraba que su mayor error fue no decirle a Mazón que fuera al Cecopi, que no pudo trasladarle algunas de las informaciones que le llegaban a ella y que no le esperó para enviar el Es-Alert porque no sabía siquiera si iba a ir al lugar donde se coordinaba la emergencia. El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada" Mª Carmen Cruz Martín Y días después de la entrevista la exconsellera entregó a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la gestión de la dana, los mensajes que intercambió con Mazón y con el que os comisionados habían optado por retrasar la citación a Pradas, pese a que su nombre figuraba justo después del de Mazón en la lista de comparecientes aprobada por este órgano. Los comisionados habían optado por retrasar la citación a Pradas, pese a que su nombre figuraba justo después del de Mazón en la lista de comparecientes aprobada por este órgano. Los grupos consideraban que, aunque la exconsellera está obligada a comparecer ante la comisión, podría acogerse a su derecho a no hacerlo por estar investigada judicialmente por la gestión de la dana.