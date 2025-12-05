Mazón respondió "cojonudo" a Pradas cuando le contó que preocupaba la situación en el barranco del Poyo por la dana
- También Pradas alertó a Mazón antes de su comida en el Ventorro del agravamiento en Utiel
- El entonces presidente de la Generalitat nunca contestó a ese mensaje
El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana cuando la dana del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón, respondió con un escueto "cojonudo" media hora después al 'WhatsApp' que le envió su entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas comentándole a las 13:03 horas que lo que más le preocupaba en ese momento era, entre otras zonas, el barranco del Poyo.
Así consta en el acta notarial de los mensajes intercambiados por WhatsApp entre Pradas y Mazón aquel día, que ha aportado la defensa de la exconsellera a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana y al que ha tenido acceso RTVE. En la misma acta notarial, constan también los mensajes que se escribió también ese día con el jefe del gabinete del presidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a quien informó de que había al menos un muerto a las 16:28 horas.
En los primeros mensajes del día de la dana, Pradas informa a Carlos Mazón a las 11:32 horas sobre cómo estaba la situación en Valencia por el temporal. Pero el mensaje más relevante es el de las 13:03 horas cuando le transmite su preocupación por la "zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro" y le indica que acaban de decretar "la alerta hidrológica" en esa zona.
"Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más me preocupa es zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro. Acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo", escribe a las 13:03 horas.
Mensaje sin contestar
Mazón tan solo responde con un "cojonudo" y lo hace media hora después, a las 13.34 horas. De los mensajes, que fueron enviados a través de la aplicación de WhatsApps, se desprende una absoluta despreocupación por parte del entonces presidente de la Generalitat. De hecho, la última comunicación entre ambos se produce a las 14:11 horas, cuando Pradas informa de que "la situación se complica en Utiel", pero él nunca respondió.
De hecho, ese mensaje fue el último que envió la exconsellera al entonces jefe del Consell valenciano el día de la dana, y fue justo un poco antes de que se sentara en el reservado del restaurante de El Ventorro para comer con la periodista Maribel Vilaplanas, con la que mantuvo una larga sobremesa.
El mensaje de "cojonudo" de Mazón fue uno de los dos últimos mensajes que envió a Pradas aquel día. A continuación, contestó con un "bieeeeennnnnn", con el que respondía a un mensaje sobre otro asunto: "Todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales".
Después, la siguiente comunicación se produce a las 20:19 horas, cuando Mazón hizo una llamada por esta aplicación a Pradas de 37 segundos, solo unos minutos después de que se enviara el mensaje de alerta a la población y poco antes de que llegara al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) en L'Eliana a las 20:28 horas.