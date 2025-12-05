Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía.

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido en Ruiloba, Cantabria, los 77 años, según ha comunicado El Debate, el periódico en el que escribía columnas, la última publicada el 3 de diciembre.

Ensayista y habitual de la televisión en los años 80 y 90 como polemista, durante su carrera publicó especialmente en el diario ABC, aunque también en Diario 16 o La Razón, además de semanarios como Época y Tiempo.

El estilo de Ussía se basaba en el análisis de la actualidad a través de la sátira y el humor ácido, que constituían su sello distintivo, creado personajes humorísticos como Floro Recatado o el marqués de Sotoancho.

Como autor, Ussía ha publicado más de 40 libros como Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra, Fustazos y caricias, Cosas que pasan, El temblor diario, Tratado de las buenas maneras y la serie Memorias del marqués de Sotoancho, con títulos como La albariza de los juncos, El secuestro de mamá y Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá.

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.

Fue procesado en varias ocasiones, la mayoría sin consecuencias, por sus escritos contra, por ejemplo, el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el dirigente de Catalunya Lliure, Josep Aixal; el concejal de HB en Bilbao Josu Barandika; el periodista Fernando Delgado; el empresario Jaume Roures, o el futbolista Messi, al que tuvo que indemnizar junto a La Razón con cerca de 65.000 euros por el artículo 'Sonatina'.

Académico de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia desde 1986 y en 1991 se presentó a las elecciones a la presidencia del Real Madrid de fútbol que ganaría Ramón Mendoza.