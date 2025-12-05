Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía

  • Columnista, ensayista y habitual de la televisión en los años 80 y 90, ha fallecido a los 77 años
Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía.
Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía. EFE/Zipi
RTVE.es

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido en Ruiloba, Cantabria, los 77 años, según ha comunicado El Debate, el periódico en el que escribía columnas, la última publicada el 3 de diciembre.

Ensayista y habitual de la televisión en los años 80 y 90 como polemista, durante su carrera publicó especialmente en el diario ABC, aunque también en Diario 16 o La Razón, además de semanarios como Época y Tiempo.

El estilo de Ussía se basaba en el análisis de la actualidad a través de la sátira y el humor ácido, que constituían su sello distintivo, creado personajes humorísticos como Floro Recatado o el marqués de Sotoancho.

Como autor, Ussía ha publicado más de 40 libros como Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra, Fustazos y caricias, Cosas que pasan, El temblor diario, Tratado de las buenas maneras y la serie Memorias del marqués de Sotoancho, con títulos como La albariza de los juncos, El secuestro de mamá y Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá.

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.

Las 'joyas' y delicias de Alfonso Ussía: “Ser hijo de conde, ni te quita ni te pone”
Las 'joyas' y delicias de Alfonso Ussía: “Ser hijo de conde, ni te quita ni te pone”

Fue procesado en varias ocasiones, la mayoría sin consecuencias, por sus escritos contra, por ejemplo, el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el dirigente de Catalunya Lliure, Josep Aixal; el concejal de HB en Bilbao Josu Barandika; el periodista Fernando Delgado; el empresario Jaume Roures, o el futbolista Messi, al que tuvo que indemnizar junto a La Razón con cerca de 65.000 euros por el artículo 'Sonatina'.

Académico de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia desde 1986 y en 1991 se presentó a las elecciones a la presidencia del Real Madrid de fútbol que ganaría Ramón Mendoza.

Es noticia: