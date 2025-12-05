Consejos para viajar en el puente de diciembre ante los desplazamientos masivos y los cambios de tiempo

Millones de españoles tienen previsto desplazarse de sus habituales lugares de residencia coincidiendo con un puente que arranca este viernes y que enlaza el día de la Constitución, 6 de diciembre, y de la Inmaculada, 8 de diciembre.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado sus particulares previsiones y recomendaciones para facilitar la movilidad masiva y prevenir potenciales incidencias, de cara a unos días festivos que parecen dar un respiro en lo que al frío se refiere pero que aún pueden dejar situaciones conflictivas para la circulación en zonas de montaña.

La nieve, la lluvia y la niebla harán acto de presencia en algunos puntos, según la AEMET.

¿Qué previsiones meteorológicas se esperan para el puente de diciembre? Desde la perspectiva meteorológica, el puente arranca este viernes con lluvias persistentes en el norte peninsular y ocasionales en el centro. El tiempo seguirá marcado por el paso de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos pero que tenderán a abrir en el Mediterráneo y la zona suroeste de la Península. La nieve caerá en cotas en montañas del tercio norte, del centro y del sureste a una cota de unos 1.300 metros, si bien las principales acumulaciones se concentrarán en el Pirineo, a partir de los 2.000 metros de altura. 01.15 min Los destinos del puente de la Constitución El sábado seguirá dominado por las nubes en la mayor parte de la Península, pero tras un periodo marcado por el paso de frentes atlánticos comenzará una transición hacia otro periodo marcado por la situación anticiclónica. Las temperaturas empezarán a subir y para el domingo y el lunes la AEMET prevé un predominio del sol.

¿Cómo afecta el aumento del tráfico y qué recomienda la DGT? La DGT prevé para este puente 5,7 millones de desplazamientos, por lo que ha preparado un dispositivo especial que arrancará este viernes a las 15.00 horas. Tráfico recomienda siempre planificar con antelación el viaje por la mejor ruta y evitando, en la medida de lo posible, las horas más conflictivas para la movilidad: la tarde del viernes, especialmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, y la mañana del sábado, entre las 10.00 y las 14.00. ““ El domingo, el tráfico intenso se prevé para los aledaños de los grandes núcleos urbanos, con trayectos de corto recorrido hacia y desde zonas de ocio o áreas comerciales, mientas que el lunes a primera hora de la tarde comenzarán previsiblemente los movimientos de retorno. La intensidad se dejará notar en autopistas y autovías para trasladarse posteriormente a los accesos de las principales ciudades. La DGT aconseja informarse del estado de las carreteras a través de las de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, de los boletines informativos en el teléfono 011 o en el mapa de tráfico disponible en la página web del organismo.

¿Cómo conducir en caso de lluvia o nieve? La DGT recuerda que con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce, por lo que recomienda evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado. La distancia de seguridad en calzadas mojadas se duplica: a una velocidad de 90 kilómetros por hora, pasa de 81 a 162 metros. Conducir concentrado en la carretera, sin distracciones e intentar anticiparse a las distintas situaciones son también clave, especialmente cuando la carretera se hace aún más adversa en caso de nieve o hielo. La DGT recomienda para situaciones de suelo deslizante circular con una marcha más de la que sería habitual y moverse con suavidad, evitando frenar y siguiendo las roderas que hayan dejado otros vehículos o los espacios de las quitanieves si la nieve cuaja. En caso de niebla, además de activar el alumbrado oportuno del vehículo, la DGT extiende una batería de consejos que van desde seguir las líneas de la carretera a ampliar la distancia de seguridad, teniendo en cuenta además que este fenómeno suele venir asociado a una mayor humedad que se dejará notar en la calzada. Detenerse en el andén está completamente desaconsejado salvo situación de extrema necesidad. La DGT plantea en caso de niebla la regla de las 3V: visibilidad de 50 metros, velocidad de 50 kilómetros por hora y vehículo delantero a una distancia de 50 metros.

¿Qué equipamiento adicional es recomendable llevar en el coche? En cuanto a elementos imprescindibles para conducir con unas mínimas garantías de seguridad, el buen estado de los limpiaparabrisas será clave en situaciones de lluvia y, si hay nevadas, estas pueden requerir la colocación de cadenas si no se llevan neumáticos de invierno. Las cadenas o sistemas equivalentes pueden ser exigidas para circular por ciertas carreteras si así lo determinan las autoridades. La DGT aconseja además llevar en el maletero en temporada invernal una raqueta para eliminar el hielo o la nieve que se acumule el coche mientras está aparcado, así como una lista de otros elementos como linterna, manta, botas de nieve, guantes y algo de comida y bebida en previsión de potenciales bloqueos.