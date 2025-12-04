Hora y dónde ver hoy el sorteo del Mundial 2026 para la fase de grupos

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrá lugar en Washington hoy viernes 5 de diciembre a las 18:00. España sueña con levantar de nuevo una Copa del Mundo con la generación que ya ganó la Eurocopa, como ya pasó en 2008 y 2010.

La selección española masculina de fútbol es, actualmente, la número uno del ranking mundial de la FIFA con 1877,12 puntos. Argentina es la segunda con 1873,33, solo tres por debajo de La Roja. Francia, Inglaterra, Brasil y Portugal les siguen y son los seis grandes favoritos al título, junto a otros sospechosos habituales como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Croacia o la semifinalista del pasado Mundial 2022, Marruecos.

España se ha clasificado con una fase de clasificación casi perfecta, que solo tuvo el borrón del último encuentro ante Turquía (2-2). Hasta ese partido, el equipo de Luis de la Fuente llevaba cinco victorias en cinco encuentros y 19 goles a favor y cero en contra.

La selección es una de las 12 cabezas de En el peor de los casos, España se las vería con Colombia, Noruega y Ghana. Aunque otro muy complicado lo podrían formar Marruecos, Noruega y la debutante Curaçao, pendiente de los clasificados en el bombo 4. En el mejor escenario, La Roja podría medirse con Ecuador, Uzbekistán y Haití o Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Condicionantes en el sorteo Por primera vez en la historia hay tres países anfitriones, son Estados Unidos, Canadá y México y, como siempre, van al bombo 1 y tienen predefinidos los grupos a los que irán (Estados Unidos al D, México al A y Canadá al B). La FIFA ha decidido que los que se clasifiquen por la repesca irán al bombo 4, independientemente de su ranking. Además, dos equipos de la misma confederación no se pueden enfrentar en la fase de grupos, salvo en el caso de los europeos, que superan en número a los grupos (16 y 12) y, por tanto, tendrá que haber dos europeos en cuatro de ellos. Otro condicionante será que, en caso de clasificarse a las eliminatorias, España y Argentina --número 1 y 2 del mundo-- irán a partes diferentes del cuadro y no se medirían hasta una hipotética final. También pasará con el tercero y cuarto, Francia e Inglaterra. ¿Cuánto sabes de la selección española masculina de fútbol?

Bombos del Mundial 2026 Bombo 1: Canadá, Estados Unidos, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, Europeo Playoff A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Europeo Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Europeo Playoff C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo), Europeo Playoff D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda), FIFA Playoff 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo) y FIFA Playoff 2 (Bolivia, Surinam o Iraq).