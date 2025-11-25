Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España y otras selecciones en el Mundial femenino de balonmano

La selección española femenina de balonmano ya está en la Main Round del Mundial 2025, que se disputa en Alemania y Países Bajos. Las Guerreras buscan su tercera medalla en un Mundial tras el bronce en Brasil 2011 y la plata en Japón 2019.

El equipo de Ambros Martín no llegaba en su mejor momento. Venía de caer en la primera fase en el último Europeo de Hungría, Suiza y Austria 2024 y en los JJOO de París 2024 y Tokio 2020 y en la segunda fase en el último Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia 2023.

La selección española ha ganado a Paraguay por 26-17, ha perdido contra Islas Feroe por 27-29 y ha vencido a Montenegro por 26-31. La selección sudamericana quedó eliminada en cuarto lugar así que España ha pasado a la Main Round con una victoria y una derrota, pues solo cuentan los resultados contra los equipos clasificados.

03.37 min Los mejores momentos del España - Serbia (Mundial femenino de balonmano)

En el primer encuentro de la ronda principal, Las Guerreras han caído contra Serbia por 27-29, en un encuentro muy igualado y con una remontada final de las centroeuropeas. España ahora mismo es cuarta y debe ganar los dos últimos encuentros con Islandia y Alemania para tener opciones de acabar entre los dos primeros y pasar a los cuartos de final.

Convocatoria de España: Porteras: 1. Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera) y 74. Lucía Prades (Super Amara Bera Bera) Centrales: 34. Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin) y 67. Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera) Laterales derechos: 23. Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud) y 34. Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio) Laterales izquierdos: 70. Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera), 19. Ester Somaza (Super Amara Bera Bera) y 27. Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud) Extremos derechos: 18. Maitane Etxebarría (Super Amara Bera Bera) y 65. Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera) Extremos izquierdos: 17. Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), 14. Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe) y 76. Lisa Oppedal (Atticgo Balonmano Elche) Pivotes: 68. Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), 24. Lysa Tchaptchet (Odense Handbold) y 33. Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud)