Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España y otras selecciones en el Mundial femenino de balonmano

Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España en el Mundial femenino de balonmano
Fran Mena
La selección española femenina de balonmano ya está en la Main Round del Mundial 2025, que se disputa en Alemania y Países Bajos. Las Guerreras buscan su tercera medalla en un Mundial tras el bronce en Brasil 2011 y la plata en Japón 2019.

El equipo de Ambros Martín no llegaba en su mejor momento. Venía de caer en la primera fase en el último Europeo de Hungría, Suiza y Austria 2024 y en los JJOO de París 2024 y Tokio 2020 y en la segunda fase en el último Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia 2023.

La selección española ha ganado a Paraguay por 26-17, ha perdido contra Islas Feroe por 27-29 y ha vencido a Montenegro por 26-31. La selección sudamericana quedó eliminada en cuarto lugar así que España ha pasado a la Main Round con una victoria y una derrota, pues solo cuentan los resultados contra los equipos clasificados.

Los mejores momentos del España - Serbia (Mundial femenino de balonmano)

En el primer encuentro de la ronda principal, Las Guerreras han caído contra Serbia por 27-29, en un encuentro muy igualado y con una remontada final de las centroeuropeas. España ahora mismo es cuarta y debe ganar los dos últimos encuentros con Islandia y Alemania para tener opciones de acabar entre los dos primeros y pasar a los cuartos de final.

Convocatoria de España:

Porteras: 1. Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera) y 74. Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

Centrales: 34. Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin) y 67. Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera)

Laterales derechos: 23. Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud) y 34. Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

Laterales izquierdos: 70. Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera), 19. Ester Somaza (Super Amara Bera Bera) y 27. Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud)

Extremos derechos: 18. Maitane Etxebarría (Super Amara Bera Bera) y 65. Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera)

Extremos izquierdos: 17. Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), 14. Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe) y 76. Lisa Oppedal (Atticgo Balonmano Elche)

Pivotes: 68. Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), 24. Lysa Tchaptchet (Odense Handbold) y 33. Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud)

Vuelve a ver los partidos de España y el resto de selecciones en el Mundial femenino de balonmano:

Hora y dónde ver los partidos de España y el resto de selecciones en el Mundial femenino de balonmano:

  • Hungría - Rumanía, el miércoles 3 de diciembre a las 15:30 en RTVE Play y Teledeporte
  • Islandia - España, el jueves 4 de diciembre a las 20:30 en RTVE Play y Teledeporte
  • Angola - Brasil, el viernes 5 de diciembre a las 15:30 en RTVE Play y Teledeporte
  • Suecia - Corea del Sur, el viernes 5 de diciembre a las 18:00 en RTVE Play y Teledeporte
  • España- Alemania, el sábado 6 de diciembre a las 18:00 en RTVE Play y Teledeporte
  • Noruega - Brasil, el domingo 7 de diciembre a las 20:30 en RTVE Play y Teledeporte
  • Francia - Países Bajos, el lunes 8 de diciembre a las 20:30 en RTVE Play y Teledeporte
