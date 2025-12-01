Lotería de Navidad 2025: consejos para compartir los décimos

La tradición de compartir un décimo entre familiares, amigos o compañeros de trabajo se acentúa con la llegada del sorteo de la Lotería de Navidad. Si bien es una costumbre que puede provocar ilusión, cabe mencionar que es importante saber cómo evitar malentendidos o conflictos legales cuando compartimos un número premiado entre varias personas.

La mejor garantía es tener una fotocopia y un documento firmado El décimo de la Lotería es un documento al portador, lo que significa que, en principio, el premio lo cobra quien tenga el billete en su poder. Por ello, si decides compartirlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja fotocopiarlo y entregar a cada uno de los participantes una copia firmada del décimo. Este duplicado debe incluir el nombre y el DNI de la persona depositaria, así como los datos del sorteo (número, serie, fracción) y la cantidad que cada persona juega. De esta manera, consta una prueba clara de participación y se protege a cada integrante del grupo en caso de premio en la Lotería de Navidad. 01.16 min Cómo compartir lotería de Navidad con seguridad

¿Se puede presentar un mensaje de WhatsApp como prueba? En la era digital, muchos eligen enviar una foto del décimo de lotería a través de aplicaciones como WhatsApp o bien por correo electrónico. Esto puede ser un mecanismo válido siempre que el mensaje recoja los datos del depositario y la participación de cada uno de los jugadores. En casos como este, la Policía Nacional recuerda que la persona que guarde el décimo debe compartir una imagen en la que aparezcan todos los datos y los nombres de los participantes, además de indicar claramente quién es el depositario. Del mismo modo, la OCU alerta que estos mensajes pueden usarse como prueba si llegan a presentarse en un juicio; aun así, pueden ser impugnados si alguien sospecha que se ha producido una manipulación. Para garantizar una mayor seguridad, aconsejan guardar los mensajes y, de ser necesario, contar con un informe pericial que certifique su autenticidad. En el caso de que el décimo se haya adquirido online, el comprobante electrónico que proporciona la plataforma tiene la misma validez legal que el décimo en papel.

Precauciones para cobrar premios compartidos Si el décimo compartido resulta premiado, hay ciertos pasos clave que seguir a la hora de cobrar. La persona que acuda al banco debe identificar a cada ganador y su porcentaje de participación. De esta forma, las entidades bancarias pueden abonar el premio en la cuenta de la persona titular del décimo, quien, a su vez, deberá repartir el dinero según lo acordado. Es fundamental evitar cobrar la totalidad del premio sin identificar a los participantes, dado que la transferencia del dinero podría interpretarse como una donación. Esto acarrearía la obligación de pagar el impuesto de donaciones. Además, hay que recordar que Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda los 40.000 euros, independientemente de cuántas personas compartan el décimo. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los participantes. En rupturas de pareja, puede ocurrir que uno de los miembros intente cobrar el décimo por su cuenta y quedarse con el premio. Si el matrimonio está en régimen de gananciales, el premio debe repartirse a partes iguales, con un 50% para cada uno. En cambio, si están en separación de bienes, el premio pertenece a quien compró el décimo, a menos que se pueda demostrar que fue adquirido en conjunto.

Un malentendido en el reparto de décimos puede terminar en juicio Hay ocasiones en las que pueden surgir disputas, especialmente si no se han establecido las cuotas de participación con claridad. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2019 demuestra la importancia de especificar el reparto: una mujer fue absuelta de apropiación indebida tras quedarse con un décimo premiado con 1.170.000 euros. La mujer había repartido otros décimos del mismo número, pero no existía un acuerdo claro sobre cómo dividir el premio especial. Obligada a devolver el 'Gordo' de la Lotería de Navidad tras ser condenada por apropiación indebida Para evitar llegar a un conflicto judicial, se aconseja contar con la aceptación expresa de todos los participantes, ya sea en un documento o en un mensaje en el que todos declaren su conformidad, como un "de acuerdo" en WhatsApp. Así, el Tribunal Constitucional considera que este tipo de mensajes puede funcionar como un contrato válido siempre que quede constancia de la aceptación. En cualquier caso, el derecho a reclamar el premio caduca tres meses después del día del sorteo.