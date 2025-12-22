Premios Lotería de Navidad 2025, última hora: todo listo para el sorteo del Gordo

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 reparte 2.702 millones de euros en premios de mayor y menor cuantía. Los números agraciados irán apareciendo en esta noticia, con especial atención al Gordo, que otorga 400.000 euros por décimo, el segundo premio con 125.000 euros y el tercero con 50.000 euros. También destacan los dos cuartos premios (20.000 euros por décimo) y los ocho quintos premios (6.000 euros por décimo).

No obstante, recuerda que hay otros muchos premios secundarios como aproximaciones, centenas y combinaciones especiales, que a menudo pasan desapercibidos, pero pueden suponer una agradable sorpresa. Por ejemplo, la famosa pedrea reparte 100 euros por décimo a 1.794 números, el grueso del sorteo y la cantinela más repetida: "mil euros".